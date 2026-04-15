Kubovo Naše Česko míří na Vysočinu, jeho tváří se stává brodská místostarostka

Martin Vokáč
  11:52
Místostarostka Havlíčkova Brodu Marie Rothbauerová po svém odchodu z ODS přechází k nově vznikajícímu hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Bude jeho hlavní a dosud jedinou známou tváří na Vysočině. Kandidovat za něj bude už v podzimních komunálních volbách.
Havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová spojila síly s jihočeským hejtmanem a autorem projektu Naše Česko a stane se tváří nového hnutí na Vysočině. Zároveň povede kandidátku hnutí v podzimních komunálních volbách v Havlíčkově Brodě. | foto: Naše Česko

„Kdo mě znáte, víte, že dodržuju pár zásad. Neslibuju, co neumím splnit. Všechny věci se snažím poctivě řešit. Vždycky jednám na rovinu. A když vám něco slíbím, tak to plním. A na tom se nikdy nic nezmění. Proto jsem se rozhodla pro důležitý krok,“ oznámila Rothbauerová přechod pod křídla hnutí Naše Česko ve středu ráno na svém facebookovém profilu.

Jak dodala, s hnutím má mnoho společného. Její vize se už dlouho většinově shodují s tím, co prosazuje Martin Kuba. „Martinovi věřím hlavně proto, že to nejsou slova, jsou to činy,“ sdělila místostarostka.

Vernisáž výstavy Brody v Brodě na konci listopadu 2025. Místostarostka Marie Rothbauerová (v modrém) sedí vedle svých kolegů z ODS - bývalé starostky a poslankyně Jany Fischerové a nynějšího starosty Zbyňka Stejskala.
Workshop vedoucích školních jídelen. I na něj se místostarostka Marie Rothbauerová (v pozadí uprostřed) podívala.
Marie Rothbauerová symbolicky převzala klíče od kostela Svaté Kateřiny. Zanedbanou památku město loni bezúplatně převzalo od církve a pokračuje v její obnově.
Havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová s místostarostou Liborem Honzárkem při softballovém utkání. Havlíčkův Brod hostil v létě 2025 mistrovství Evropy mužů.
„Politika má stát na zdravém rozumu, má být srozumitelná a místo věčných hádek a osočování soupeře přinášet reálná řešení problémů. To vidíme s Martinem stejně a já takovou politiku chci dělat,“ doplnila.

Spolupráci s Marií Rothbauerovou sám Kuba potvrdil. Její zapojení do hnutí Naše Česko si velmi pochvaluje. „Marii jsem zaznamenal už před nějakou dobou jako aktivní místostarostku a bavilo mě, jak politiku dělá. Že se snaží všechny problémy ve městě poctivě řešit, mluví se všemi na rovinu a je za ní vidět poctivá práce,“ konstatoval.

První tvář hnutí a lídryně kandidátky v Brodě

O užší kontakt podle něj projevila zájem ona, a to už v době jeho odchodu z ODS. Dlouholetý hejtman jihočeského kraje Martin Kuba oznámil konec ve straně loni v listopadu po dvaadvaceti letech. Následně ohlásil založení nového politického subjektu a v březnu 2026 zaregistroval hnutí s názvem Naše Česko. Stojí v jeho čele.

„Potkali jsme se a domluvili jsme se na spolupráci. Přesně takový styl politiky mě totiž baví. Stejně to děláme na jihu Čech a takový styl politiky chceme přinášet s politickým hnutím Naše Česko,“ podotkl Martin Kuba.

„Předpokládám, že Marie Rothbauerová se stane tváří našeho hnutí na Vysočině, společně začneme budovat strukturu hnutí v kraji a bude i lídryní do podzimních komunálních voleb v Havlíčkově Brodě,“ doplnil.

„Uvědomuji si to a tak trochu s tím počítám. Ovšem nenárokuji si žádný monopol. Pokud se objeví někdo schopnější a průbojnější, ráda mu svou roli přenechám,“ pousmála se Rothbauerová. Jak zdůraznila, nemá ambice se posouvat z komunální úrovně politiky.

Na Vysočině je první, ovšem už ne jediná

Hnutí Naše Česko se tak po Jihočeském kraji a navázání spolupráce s hnutím MY hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického rozšiřuje do dalšího regionu. Havlíčkův Brod je prvním a dosud jediným městem či obcí na Vysočině, kde spolupráci oficiálně oznámilo.

Marie Rothbauerová začíná pracovat na vytvoření skupiny podobně smýšlejících politiků. „Cítím za sebou tým lidí, kteří vědí, jak se věci dělají v praxi,“ uvedla, zatím bez dalších konkrétních jmen. Naznačila pouze, že se nejedná o žádného současného brodského zastupitele a vesměs to jsou osobnosti bez dosavadní politické angažovanosti. Ráda by sestavila kompletní pětadvacetičlennou kandidátku.

Z řad členů Občanské demokratické strany Rothbauerová vystoupila ke konci března. Vědomě nezaplatila členský příspěvek. „Můj vztah s ODS se mi čím dál víc zdál jako hodně nerovný. Že to partnerství není rovnocenné. Kolegové tu spolu dostatečně nehovoří,“ vysvětlila. Jakousi poslední kapkou bylo, když nedostala informace o tom, zda se s ní počítá do podzimních voleb.

Jak velkou konkurentkou bude kandidátka Naše Česko pro současnou ODS v Havlíčkově Brodě není zatím schopen předseda místní organizace a zároveň městský radní Jan Sojka posoudit. „Komunální volby jsou hodně o osobnostech a kandidátky ostatních zatím neznám. Věřím, že ODS má za sebou ve městě spoustu práce a že bude mít i dobré kandidáty,“ pravil.

Nevylučuje, že v případě úspěchu obou stran by se ODS a Naše Česko nemohly stát budoucími koaličními partnery. „Uvidíme, co volby přinesou, jaké budou výsledky. Nebráníme se spolupráci s žádným uskupením vyjma extremistů,“ vzkázal Sojka.

Zároveň dodal, že v tuto chvíli nemá žádné informace o tom, že by podobný přestup zvažoval či již uskutečnil některý z dalších členů ODS v Havlíčkově Brodě.

Poslední komunální volby v Brodě vyhrálo ANO spojené s uskupením Ženy za Brod. V pětadvacetičlenném zastupitelstvu získalo sedm mandátů. Druhá ODS jich brala 5, do koalice tyto dva subjekty vzaly i TOP 09 se dvěma. Dohromady mají těsnou většinu 14 hlasů. Při sestavování koalice si ODS udržela post starosty a místostarostky, lídr ANO Vladimír Slávka se spokojil s pokračováním ve funkci místostarosty.

Marie Rothbauerová se v ODS prosadila před čtyřmi roky velice náhle a tak trochu nečekaně. Nikdy v minulosti neměla s vedením města zkušenosti ani jako členka zastupitelstva či výboru, členkou strany byla dva roky.

Kandidovala ze třetího místa, uspěla jaká pátá v pořadí o pouhých 58 hlasů. A ihned se stala místostarostkou. „Tehdy nás v rámci diskusí o kandidátní listině přesvědčila, že je schopný člověk,“ konstatoval Jan Sojka.

Během svého působení se zasloužila například o zavedení nové linky městské hromadné dopravy do Ledečské ulice, prosadila změnu správy městských sportovišť a vytvoření společnosti Brodská sportovní, postavila se za psí útulek, stála za zavedením elektronických aukcí na městské byty a pozemky a i díky ní se městu podařilo odkoupit vilu na rohu Masarykovy a Ledečské ulice, která ustoupí rozšíření křižovatky.

"Politika má stát na zdravém rozumu, má být srozumitelná a místo věčných hádek a osočování soupeře přinášet reálná řešení problémů," pochvaluje si zisk zajímavé osobnosti Martin Kuba.

Liberecké divadlo po šesti letech uvede další detektivku Agathy Christie

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci uvede po šesti letech další detektivku Agathy Christie, tentokrát ale v roli vyšetřovatele vraždy nebude Hercule Poirot, ale...

Policie pátrá po čtrnáctiletém chlapci z Vyžlovky, v úterý se nevrátil ze školy

Policisté pátrají po čtrnáctiletém Lukášovi Dujkovi z Vyžlovky v okrese Praha-východ. Chlapec odjel v úterý ráno do školy na pražském Chodově, domů se už ale...

Z nádraží ujel pracovní vlak bez strojvedoucího, zastavil až po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po dvanácti...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Mezinárodní den Pompeho nemoci: Když se glykogen hromadí ve svalech a poškozuje je. Včasná diagnóza je klíčová

NS: Soud v Praze se znovu bude muset zabývat sporem o miliony z Key Investments

ilustrační snímek

Odvolací Vrchní soud v Praze se bude muset znovu zabývat sporem týkajícím se vrácení více než 106 milionů korun Praze 13, které městská část obdržela od Key...

Technická univerzita Ostrava představí školákům technické i přírodovědné obory

ilustrační snímek

VŠB - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) chystá na čtvrtek tradiční přehlídku technických, přírodovědných i ekonomických oborů určenou žákům základních a...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Kolín obnoví workoutové hřiště u lávky, nápad vzešel z participativního rozpočtu

ilustrační snímek

Kolín kompletně obnoví workoutové hřiště poblíž lávky přes Labe. Nápad vzešel z návrhů posledního ročníku participativního rozpočtu, při hlasování získal třetí...

Janáčkova filharmonie Ostrava představuje program 73. sezony

