Informace o pozorování medvěda zveřejnila policie ve středu dopoledne. Vycházela z informací od myslivce, který zvíře údajně spatřil poblíž lokality Cihelna severně od Senožat směrem k D1. Odhadl, že by se mohlo jednat nejspíš o mladšího jedince vážícího kolem 80 kilogramů.
Že se v místech medvěd skutečně vyskytuje, nicméně stoprocentně potvrzené není. Na místo se vydali i ochránci přírody z havlíčkobrodské Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Z dohledaných důkazů stop však i oni považují výskyt medvěda v lokalitě za pravděpodobný.
Že by se až sem zatoulal jedinec z Karpat, Beskyd či Slovenska, je až takřka nemožné. Musel by nepozorovaně projít půl republiky, hustě zalidněné území, překonat několik dálnic.
Václav Hlaváčředitel Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě
„Ale nevíme, jak se sem zvíře mohlo dostat. Na Vysočině medvědi běžně nežijí a že by se až sem zatoulal jedinec z Karpat, Beskyd či Slovenska, je až takřka nemožné. Musel by nepozorovaně projít půl republiky, hustě zalidněné území, překonat několik dálnic,“ říká Václav Hlaváč, ředitel havlíčkobrodského střediska AOPK, jež má pod patronátem celou Vysočinu.
Za mnohem pravděpodobnější považuje, že medvěd byl chován v zajetí a nějakým způsobem se dostal na svobodu. A protože se nikdo po medvědovi oficiálně neshání, musel to podle něho být chov nelegální. „Je to pak podnět pro policii,“ dodal.
Nejistota tu zůstane, trápí starostu
Policisté už od středy výskyt medvěda u Senožat prověřují. Jak ale ve čtvrtek upozornila mluvčí Michaela Lébrová, záležitost se nikam dál neposunula. „Nemáme žádné nové poznatky,“ konstatovala. Policisté nemají hlášené žádné nové pozorování zvířete, ani tip na případný chov.
Situace zatím vyvolává velkou nejistotu mezi obyvateli Senožat. Ta je dokonce tak velká, že škola musela zrušit dnešní akci pro děti. Školáci měli vyrazit do přírody v okolí obce sbírat odpadky. „Rodiče si nepřáli, aby se děti pohybovaly po lese,“ vysvětlil starosta obce Ladislav Mareš.
|
Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce
Že mezi lidmi, které obec ve středu informovala prostřednictvím SMS zprávy i na svých webových stránkách, panují obavy, potvrdil. „Občané tu opravdu mají strach. Nejhorší je, že pokud medvěda nikdo další neuvidí a nepotvrdí se, že odešel, nejistota tu dál zůstane,“ poznamenal.
Jak starosta už ve středu prozradil, zatím medvěda spatřilo několik lidí. Zahlédl ho myslivec, který na jeho výskyt měl podezření již déle, nezávisle na něm pak další asi tři lidé. Jak dlouho se zvíře může v okolí obce zdržovat, však nikdo netuší.
„Je důležité nepropadat panice. Snažíme se veškeré informace důkladně ověřovat,“ vzkázal do Senožat Václav Hlaváč.
Medvěda údajně zpozorovali lidé poblíž Senožat na Pelhřimovsku.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License