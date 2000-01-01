Medvědímu česneku se daří ve vlhčím prostředí, najít ho tak lidé mohou třeba podél potoků. Snímek z lokality u Bystřice nad Pernštejnem.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Mezi místa výskytu této aromatické bylinky patří především listnaté a smíšené lesy, často bučiny.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Sběrači medvědího česneku svá loviště obvykle tají. Na Žďársku na Vysočině (na snímku) jich je hned několik.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Bylina, jež později bíle kvete, je na řadě míst vhodná ke sběru už nyní. V některých oblastech ale sezona teprve startuje.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Dobrým pomocníkem sběračů medvědího česneku jsou nůžky nebo ostrý nůž.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Ke sběru této léčivky plné vitaminů a antioxidantů by měli lidé přistupovat s rozumem, jen pro vlastní potřebu.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Už i na chladnější Vysočině vyrážejí na některých rostlinách první květy. Poupata se dají i zavařovat.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Medvědí česnek nelze trhat kdekoliv. Zákaz sběru rostlin platí třeba v národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Propláchnutý medvědí česnek vydrží ve vlhké utěrce v lednici i několik dní.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Medvědí česnek jeho příznivci nejčastěji zpracovávají na pesto - s olejem, solí a případně i ořechy či parmezánem.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES
Do medvědího pesta lze už při mixování klidně přimíchat další jarní flóru, například kopřivy, fialky či bršlici kozí nohu.
Autor: Jana Nedělková, MF DNES