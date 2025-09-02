Lidé ve Žďáru nesouhlasí se stavbou městské bytovky. Chtějí mít klid

Jana Nedělková
  6:12aktualizováno  6:12
Ulice Dr. Drože. Nenápadná, v zeleni ukrytá část Žďáru mezi sídlištěm Stalingrad a řekou Sázavou. V budoucnu se má oblast rozrůst o několik desítek nových obyvatel. Radnice tam plánuje stavbu městských bytů. Čtyřpodlažní budova je ale trnem v oku místním. Obavy mají z narušení klidu i rušné dopravy.

V uličce žijí v rodinných domcích necelé dvě desítky lidí, z toho většina se proti plánům Žďáru ohradila. Obyvatelé zaslali vedení města stížnost s výčtem mnoha argumentů proti plánované novostavbě, a to hned v dubnu, kdy se o záměru – údajně až z médií, dozvěděli.

Zahrady sahají lidem z ulice Dr. Drože až téměř k panelákům na kopci - v Komenského ulici.
Ulička podél Sázavy je pro motoristy slepá, aut tam moc nejezdí. Obyvatelé mají nyní strach, že se dopravní ruch zvýší.
„Ulice Drože má svůj unikátní charakter, který je dán tím, že v ulici jsou pouze rodinné domy se zahradami. Výstavba bytového domu s garážemi a parkovacími místy by tento charakter narušila a změnila atmosféru celé oblasti,“ vyjádřili se v dopise místní.

Cenově dostupné byty

S podobou městské „bytovky“ radnice blíže seznámila veřejnost letos. Místo zarostlé ruiny stavení, jež Žďár získal od státu, má poblíž městského úřadu vzniknout moderní dřevostavba s 24 cenově dostupnými nájemními byty. Určeny budou třeba pro páry „na startu“ či rodiny, jež si zatím nemohou dovolit vlastní domov.

K dispozici budou mít čtyři garsonky, dvakrát tolik bytů o velikosti 2+kk a dále jednotky 3+kk. Nájemné se má pohybovat deset až patnáct procent pod tržním průměrem, aby splňovalo kritérium dostupnosti.

Žďár se pustí do obnovy sídliště Stalingrad, atmosféru mu chce zachovat

U objektu se počítá s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími. A to je právě jedna ze zásadních věcí, jež starousedlíkům vadí – několikapatrový dům v uličce s rodinnými domky. Podle radnice však „bytovka“, za jejíž podobou stojí městský architekt Zbyněk Ryška, ráz lokality nenaruší. Dle autora plánovaný dům naopak tvoří přechod mezi rodinnými domy a okolními budovami; výškově je v terénu posazen dokonce nejníže z tamní zástavby.

„Rodinné domy jsou minimálně o podlaží výše. Budova městského úřadu a bytové domy v ulici Komenského jsou výš o jednotky až desítky metrů,“ naráží Ryška na paneláky na kopci nad zmíněnou ulicí – na okraji Stalingradu.

Právě uvedené panelové domy z dob socialismu lidem z ulice Dr. Drože „ukrojily“ kdysi část jejich zahrad, po čemž zůstává v místních stále hořkost.

„Strach je zbytečný“

Nyní se bojí i negativního dopadu městského bydlení na dopravu. „Zvýšení počtu obyvatel v této oblasti by nevyhnutelně vedlo i ke zvýšení dopravní zátěže, která je už nyní enormní. Vyjet na ulici Žižkova je už dnes značný problém. Ulice Dr. Drože není navržena pro takový objem provozu, což zcela jistě povede k ještě větším dopravním problémům a zhoršení bezpečnosti,“ míní obyvatelé.

Výjezd ze slepé uličky u řeky je totiž možný pouze přes parkoviště u městského úřadu, z vedlejší komunikace na rušnou silnici I/19.

Město ale nepovažuje strach z nadměrné dopravní zátěže za opodstatněný. „Podle zkušeností zaměstnanců úřadu, našich klientů i z našich poznatků vnímáme výjezd od úřadu na Žižkovu ulici jako adekvátní dopravní situaci jinde ve městě,“ zhodnotil žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že plocha pod úřadem je vytížená především přes den.

Žďár řeší, co udělat s Věžičkou, aby ožilo centrum Stalingradu

„Naopak rezidenti budou parkoviště potřebovat hlavně později odpoledne a v noci. Jde navíc o dostupné bydlení například pro rodiny na startu či seniory, takže předpokládáme, že tato cílová skupina nebude většinově disponovat několika auty v rodině,“ podotkl Mrkos a dodal, že kdyby se přece jen projevily dopravní problémy, bude je město řešit.

Parkovacích míst – pod zemí i na volné ploše, je dle vedení města v plánu 28 na zmiňovaných 24 bytů. „Tato kapacita přesahuje požadavky nejen původního, ale i nového stavebního zákona,“ uvedli v odpovědi lidem z ulice Dr. Drože žďárští radní.

Na další z námitek místních, majících strach z narušení statiky svých domů – skrze stavbu budovy s podzemními garážemi na jílovém podloží, reaguje Zbyněk Ryška. „Budou samozřejmě provedeny sondy, průzkumy a zhodnocení podloží. Teprve na základě výsledků lze přejít ke stavbě,“ ujistil architekt.

Počet podlaží versus cena

Plánovaná městská „bytovka“ má být dřevostavba. Více podlaží bylo zvoleno z finančních důvodů, s ohledem na cílové nájemníky. Podle vedení Žďáru nelze tudíž vyhovět návrhu starousedlíků na snížení počtu pater.

„Aby bylo bydlení cenově dostupné, musí být projekt ekonomicky udržitelný a například dvoupatrová budova by toto nesplňovala,“ vysvětlil starosta. Objekt by měl vyjít na zhruba 136 milionů korun, Žďárští ale počítají s dotací.

Ceny „dostupného“ bydlení zájemce zaskočily. Po kritice developer mění nájmy

Městu se povedlo vykoupit od soukromníků i okrajový dům vedle budoucí novostavby. Právě bezprostřední sousedé byli dle radnice o záměru informováni již v lednu 2025. V odkoupeném domě najde časem sídlo nízkoprahový klub z ulice Okružní-horní, kde má ustoupit družstevnímu bydlení.

Na budování různých typů bytů se Žďár chce dál zaměřovat. „Jakkoli tedy postoj majitelů rodinných domů na Dr. Drože lidsky chápeme, město se nemůže řídit jen osobními zájmy jednotlivých obyvatel. Na každý volný městský byt se nám hlásí kolem 25 zájemců, jimž nemůžeme vyhovět,“ shrnul starosta.

Přípravy pokračují

Ve Žďáře chybí právě hlavně domovy pro začínající rodiny, mladé páry, seniory.

„Město nemůže růst jen do šířky a zabírat další a další zemědělské plochy, to je neudržitelné ekonomicky i z hlediska nakládání s půdou. Svým způsobem to reguluje i stát a požaduje, aby města využívala vnitřní rezervy,“ zdůvodnil Mrkos, proč se radní 18. srpna usnesli – i přes námitky zmíněných obyvatel, pokračovat v přípravách stavby.

Před tímto usnesením, v červenci, se zástupci města ještě osobně sešli s obyvateli.

Město nyní opakuje soutěž na dodavatele domu. Dle vyjádření radnice se totiž ukázalo, že firmy zabývající se dřevostavbami nemají dost zkušeností se sektorem veřejných zakázek. Některé nezaznamenaly či procesně nezvládly takzvaný Profil zadavatele. „Proto nabídku aktivně promujeme, abychom oslovili více firem,“ dodal

