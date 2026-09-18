Městské muzeum v Brtnici bude mít rozšířené expozice, přibude i sklářská

Městské muzeum v Brtnici na Jihlavsku rozšíří své expozice. Poprvé se bude věnovat i broušení skla, které má v regionu dlouhou historii. Letos dokončené úpravy prostor v historické sýpce uvidí návštěvníci poprvé v den státního svátku 28. září. ČTK to řekl Jiří Niesyt ze spolku Regionální muzeum Horního Pooslaví, který chod muzea ve spolupráci s městem zajišťuje.
Spolek správu muzea převzal v roce 2023. Přes letní sezonu ho otvírá pět dní v týdnu mimo neděle a pondělí. Letos do něj přišlo asi 1000 návštěvníků. Lidí podle Niesyta chodilo podobně jako v předchozích letech, i když bylo město kvůli stavbě obchvatu neprůjezdné.
Původní jednoduchá expozice řemesel v patře sýpky byla převzata z Muzea Vysočiny Třebíč. Postupně vznikla vestavba imitující jednotlivé řemeslné dílny. Spolek usiluje o to, aby exponáty uvnitř byly autentické, vztahující se k Brtnici a blízkému okolí a pokud možno funkční. "Chceme, aby se jednotlivé strojní vybavení mohlo ukázat v procesu výroby, v pohybu. A zároveň, aby bylo možné v rámci workshopů ukázat i nějakou fyzickou úpravu a přípravu," popsal expozice Niesyt.
Stoje bude pohánět stejně jako dřív transmise. Instalaci hřídele plánuje muzeum na letošní zimu, kdy chce také zprovoznit jeden z žakárových tkalcovských stavů. Výzvou na další roky bude podle Niesyta uvést do provozu velké pásové snovadlo z počátku 20. století. "Chtěli bychom ho zprovoznit v půdních prostorách, kde bychom si vytvářeli vlastní osnovu. Další takto obrovský stroj je dochovaný v provozním stavu pouze v Anglii," zdůraznil Niesyt.
Muzeum přibližuje tkalcovství, soukenictví a další řemesla. "Tkalcovské řemeslo se samozřejmě vázalo ke kdejakému městu, ale v Brtnici se v první třetině 19. století nacházela soukenická manufaktura, která ve své době patřila mezi největší podniky na území tehdejšího Rakouska," řekl Niesyt.
Podobně zásadní pro město podle něj bylo zpracování kůže. Drobné dílny se rozrostly do velkých podniků, které se spojily do družstva Snaha. "Do firmy, která zde setrvává až do současnosti a aktuálně zde ve spolupráci s firmou Kara vybudovala moderní robotický provoz," řekl Niesyt. Část vybavení historického provozu je součástí expozice, je staré i přes 100 let.
V expozici nechybí ani připomínka pekařství, perleťářství nebo špičkařství, kam patřila výroba cigaretových špiček a kuřáckých či psacích potřeb. "A pak také broušení skla, které navázalo právě na perleťářství," vysvětlil Niesyt. Nové bude i vybavení kupeckého krámu nebo holičského salonu. Předměty, včetně elektrického holicího strojku z 20. let minulého století nebo pouzdra na břitvy vyrobeného z německé mapy, pro něj získalo muzeum v Třešti. Pocházejí z provozovny Jana Mlejnka.
Nové části muzea budou k vidění 28. září při akci Den pro starou Brtnici. V plánu jsou pak podle Niesyta i vánoční komentované prohlídky.