Do kanálu ne! Ve Ždáře využijí dešťovku ke splachování v komerčních prostorech

Jana Nedělková
  16:52aktualizováno  16:52
V budově bývalého městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, která teď prochází rekonstrukcí, budou na splachování záchodů používat dešťovou vodu. Na její zadržení už vznikla za objektem v centru města podzemní nádrž o objemu 30 kubíků. Radnice tímto opatřením usiluje hlavně o snížení spotřeby pitné vody v objektu, kde jsou komerční prostory k pronájmu.

„Dnes nás již legislativa nutí, aby retenční nádrže byly součástí všech staveb. Neříká ale, jak se zadrženou vodou dále naložit. My jsme se rozhodli využít ji právě pro splachování toalet,“ vyjádřil se přímo na stavbě žďárský starosta Martin Mrkos.

Jeden rozměr této cesty je dle jeho slov ekonomický, pro město ale hraje hlavní roli aspekt ekologický. „Nechceme na záchodech rovnou používat cennou pitnou vodu, která se tak obratem změní na odpadní,“ objasnil Mrkos.

Rekonstrukce budovy bývalého městského úřadu na náměstí má skončit letos v květnu.
Systém zadržování dešťové vody u městské budovy představil stavbyvedoucí Jan Holík (ve žluté vestě) a starosta Martin Mrkos.
Prostor pro retenční nádrž o objemu 30 kubíků musel být vykután ve skále.
Rekonstrukce budovy bývalého městského úřadu na náměstí má skončit letos v květnu.
7 fotografií

Betonová, tříkomorová zásobárna vznikla ve skalnatém podloží za opravovanou budovou - ve směru k základní umělecké škole. „Museli jsme nejprve odkopat zhruba sto kubíků skály a kamení,“ upřesnil Jan Holík, stavbyvedoucí firmy Archeon, která má proměnu víceúčelové městské nemovitosti na starosti.

Stovce zaměstnanců bude voda stačit na měsíc

Po dokončení revitalizace celé budovy poteče do podzemního „bazénu“ dešťová voda z její střechy. Teprve po naplnění retenční nádrže přebytky poputují přes přepad do místní kanalizace. Opatření má tedy podle Holíka rovněž vyrovnávací funkci - při vydatných deštích snižuje a zpomaluje jednorázový odtok do kanálů.

Nashromážděná užitková, takzvaně šedá voda poté musí projít přes několik filtrů, aby později nepoškodila vybavení v interiéru. Vydržet by měla na několik týdnů splachování toalet v celém rozlehlém administrativním objektu.

Azbest z bývalého úřadu musí pryč, panely nahradí fasáda s novým dekorem

„Záleží ale samozřejmě na srážkách a také na využívání budovy,“ zdůraznil stavbyvedoucí. Pokud uvnitř bude okolo stovky lidí, mohla by podle jeho odhadu stačit celá akumulační nádrž na zhruba měsíc provozu. Když „dešťovka“ ze zásob dojde, přepne se systém splachování záchodů na využívání běžné pitné vody.

„Žďár nad Sázavou se dlouhodobě hlásí k myšlence vytváření kvalitního životního prostředí. Periody sucha jsou stále delší a je možné, že pitná voda bude v budoucnu pouze omezeným zdrojem - nechceme jí proto zbytečně plýtvat,“ přiblížil Mrkos. Doplnil také, že retenční objekt vyšel na zhruba 350 tisíc korun.

Využití dešťovky město zvažuje i v Domě kultury

Obnova celé budovy, která je jednou z dominant náměstí Republiky, vyjde město na necelých 82 milionů korun bez daně. Deset milionů pak pokryje dotace z evropských fondů, kterou Žďárští získali na úhradu energetických opatření. Nemovitost, pocházející ze 70. let, totiž v rámci oprav získá mimo jiné nové zateplení, okna či dveře. Počítá se také s instalací fotovoltaických panelů na střechu, která je částečně zelená. Koncem loňského roku již firma odstranila z fasády stavby takzvané boletické panely s obsahem karcinogenního azbestu.

Celá rekonstrukce má být hotova již do závěru letošního května. Do nemovitosti se následně vrátí původní nájemci, především z řad firem. Kromě toho vzniknou v přízemí také nové ordinace pro zubaře a dentální hygienu. Počítá se rovněž s prostory pro výstavy a různé akce.

Změnu v hospodaření s dešťovou vodou řeší nyní město i v případě Domu kultury. „Je to objekt, kde se, byť tedy jenom nárazově, také vyskytuje větší množství lidí. Takže dává smysl i v této budově pracovat s dešťovou vodou,“ zmínil starosta. Zvažovány jsou tam podle jeho slov jak dvojí rozvody vody k toaletám, tak využití zadržené „dešťovky“ k zalévání stromů a další zeleně v okolí kulturního domu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Jak zaplatit parkování v Praze po konci aplikace MPLA? Máme přehled možností

V ulici Jaselská nedaleko Vítězného náměstí v Praze 6 jsou již v ulicích...

Od Nového roku nemůžou řidiči pro placení krátkodobého stání v hlavním městě používat aplikaci MPLA. Způsobů, jak parkování hradit, ale zbývá několik, samo město zavedlo nový Online parkovací automat.

Žena šla v Chomutově na procházku, najednou se před ní povaloval balík peněz

Peníze nalezené v Chomutově (16. ledna 2025)

Nečekaný nález objevila na ulici dnes žena v Chomutově. Povalovalo se před ní ve velkých bankovkách celkem 35 tisíc korun. Poctivá nálezkyně peníze odevzdala místním strážníkům.

16. ledna 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Lístek na Barcelonu za 100 tisíc? Slavia vyhlásila válku překupníkům

Jakub Splavec

Už ve středu do Prahy přijede slavná Barcelona. V 7. kole Ligy mistrů změří síly s pražskou Slavií. Hvězdami nabitý tým ze Španělska chce na vlastní oči vidět každý fanoušek fotbalu. Lístky se na...

16. ledna 2026  18:18

Zájemci o parcely v kasárnách v Jičíně nabídli až 9000 Kč/m2, víc než se čekalo

ilustrační snímek

Zájemci o parcely pro rodinné domy v atraktivním areálu bývalých kasáren v Jičíně městu nabídli přibližně mezi 7000 až 9000 korunami za metr čtvereční. Je to...

16. ledna 2026  16:30,  aktualizováno  16:30

Vlak na Blanensku srazil a zabil člověka, provoz na koridoru je omezený

ilustrační snímek

Vlak v úseku Skalice nad Svitavou – Rájec-Jestřebí na Blanensku dnes odpoledne srazil a zabil člověka. Provoz na tomto úseku železničního koridoru z Čeké...

16. ledna 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chrudim zrušila spádové obvody škol, největší zájem je o ZŠ Dr. Jana Malíka

Chrudim zruĹˇila spĂˇdovĂ© obvody Ĺˇkol, nejvÄ›tĹˇĂ­ zĂˇjem je o ZĹ  Dr. Jana MalĂ­ka

Do chrudimské Základní školy Dr. Jana Malíka dnes přišly na zápisy do prvních tříd desítky rodičů s dětmi. Od příštího školního roku ve městě neplatí spádové...

16. ledna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

15. ledna 2026  20:32,  aktualizováno  16. 1. 17:42

Počet nehod v Plzeňském kraji loni nepatrně vzrostl, úmrtí na silnicích ubylo

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji se loni stalo 4791 dopravních nehod, to je o 82 více než v roce 2024. Nehod se zraněním nebo úmrtím účastníků se loni stalo 1413, meziročně o...

16. ledna 2026,  aktualizováno 

Do kanálu ne! Ve Ždáře využijí dešťovku ke splachování v komerčních prostorech

Systém zadržování dešťové vody u městské budovy představil stavbyvedoucí Jan...

V budově bývalého městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, která teď prochází rekonstrukcí, budou na splachování záchodů používat dešťovou vodu. Na její zadržení už vznikla za objektem v centru města...

16. ledna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Po D11 uhánělo auto v protisměru. Vůči policii si řidič dovolil drzý manévr

Řidič na D11 jel v protisměru

Řidiče na hradecké dálnici D11 překvapilo ve čtvrtek v noci auto jedoucí v protisměru. Jeho šofér nereagoval na výzvy policie a pokračoval v cestě. Když ho hlídka podruhé dojela, zahlédla vůz, jak...

16. ledna 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Biatlonové závody omezí dopravu v Novém Městě na Moravě a okolí

ilustrační snímek

Kvůli Světovému poháru v biatlonu, který začne 22. ledna, bude v Novém Městě na Moravě a v okolí omezená doprava. Některé silnice budou zcela neprůjezdné. V...

16. ledna 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Před reprezentačním zápasem bude v Horácké aréně i program pro veřejnost

ilustrační snímek

V Horácké aréně v Jihlavě se bude před zápasem české reprezentace v basketbalu konat i akce pro veřejnost. Rodinný den bude 28. února. Mužská reprezentace k...

16. ledna 2026,  aktualizováno 

Dej mi ještě napít, žádala opilá útěkářka po strážnících. Divili se, kolik jí je let

Pro opilou 13letou dívku z dětského domova musela přijet záchranka.

Hned třikrát v průběhu pěti dnů utekla v Praze z dětského domova třináctiletá dívka. Hlídka městské policie ji našla ve středu pozdě večer na Andělu s rozpitou lahví vodky, kterou jí podle ní koupil...

16. ledna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.