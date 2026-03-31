Městský úřad v Náměšti nad Oslavou po hackerském útoku výrazně omezil služby

Městský úřad v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku po hackerském útoku výrazně omezil služby pro veřejnost. Počítače postupně reinstaluje s využitím uložených záloh. K běžnému provozu by se měl úřad postupně vrátit během příštího týdne. Uvedla to dnes večer Česká televize (ČT).
"Z technických důvodů je omezen provoz Městského úřadu Náměšť nad Oslavou. V případě plánované návštěvy úřadu doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost požadovaných služeb. Děkujeme za pochopení," píše se na webu města. Podle ČT si lidé na úřadě vyřídí jen občanské průkazy a pasy, protože tam se využívají jiné systémy.
Radnice nyní pracuje na obnově serverů, na ně pak nahraje data z off-line záloh, uvedla ČT. Starosta Jan Kotačka (Spolupráce - aktivity) řekl, že na radnici je asi 70 počítačů a všechny se musejí znovu instalovat. "Ono to nějaký čas zabere," dodal.
Hackerskému útoku čelil v polovině března také městský úřad v Židlochovicích na Brněnsku. I tam reinstalovali počítače ze zálohovaných databází. Hackeři podle starosty Jana Vituly (Vaše Židlochovice) chtěli výkupné v bitcoinech, útok se jim ale nepodařilo dokončit, a město tak nic neplatilo. Osobní data zůstala velmi pravděpodobně uchráněna a škoda by měla činit nejvýše nižší stovky tisíc korun, doplnil Vitula.