Žďárský typograf se proslavil po světě, jeho silueta i písmo zkrášlí náměstí

Jana Nedělková
  8:22aktualizováno  8:22
V centru Žďáru přibude odkaz na jednoho z nejvýznamnějších místních rodáků. Budovu bývalého úřadu na náměstí, kterou radnice pronajímá pro komerční účely, ozvláštní umělecké dílo připomínající Methoda Kalába. Od narození tohoto světoznámého typografa a grafika uplynulo loni rovných 140 let.
Rekonstrukci budovy bývalého úřadu v horní části náměstí má Žďár dokončit do...

Rekonstrukci budovy bývalého úřadu v horní části náměstí má Žďár dokončit do závěru letošního května. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Method Kaláb (1885 - 1963) byl v typografii světovou špičkou. V rodné vsi mu...
Hlavní reliéfy, připomínající Methoda Kalába, mají okrášlit fasádu ve směru k...
Takto má vypadat fasáda MethodKy po dokončení. Dekor získají i betonové bočnice...
Ukázka prací Josefa Zlámala, který se ujme realizace reliéfů na budově MethodKy.
13 fotografií

Administrativní budova, již teď město za 82 milionů renovuje, ponese po uznávaném odborníkovi i název – MethodKa. „Jedná se o takovou slovní hříčku, která v sobě zahrnuje křestní jméno a část příjmení Methoda Kalába,“ vysvětlil žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že název bude po dokončení rekonstrukce vyveden i přímo na objektu.

Důvod, proč se radnice rozhodla vzdát hold zrovna rodákovi ze své místní části Veselíčko, je podle vedení města jasný. „Byl to významný český – a nebál bych se říct ani světový – typograf, grafik a odborník na knižní úpravy. Patřil k absolutní špičce v oboru,“ zdůvodnil Mrkos.

Method Kaláb (1885 - 1963) byl v typografii světovou špičkou. V rodné vsi mu nyní odhalili vtipnou a originální pamětní desku.
Hlavní reliéfy, připomínající Methoda Kalába, mají okrášlit fasádu ve směru k silnici první třídy a jídelně Vesna.
Takto má vypadat fasáda MethodKy po dokončení. Dekor získají i betonové bočnice u zábradlí.
Ukázka prací Josefa Zlámala, který se ujme realizace reliéfů na budově MethodKy.
13 fotografií

Kaláb, který se později oženil s Růženou Vítkovou z Kozlova na Velkomeziříčsku, byl natolik žádaný, že se v roce 1922 stal ředitelem pražské Průmyslové tiskárny. Strojovou sazárnu vybavil monotypy, sázecími stroji umožňujícími sazbu propagačních materiálů i bibliofilských tiskovin.

„Díky Kalábovi bylo také v Londýně přijato do výroby první české typografické písmo pro sázecí stroje, jehož autorem byl Slavoboj Tusar,“ zmínila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová a doplnila, že rodák z Veselíčka byl inspirátorem či podporovatelem vzniku řady písem. Po něm samotném zůstal návrh písma, takzvané antikvy. Bohužel však nedokončený.

Uznávaný odborník za svého života graficky upravil kolem osmi stovek knižních titulů a získal i různá ocenění, například zlatou medaili na Výstavě dekorativních umění v Paříži. Roku 1948 obdržel spolu se svými spolupracovníky také státní cenu za přínos české knize.

Silueta rodáka i jeho písma

Method Kaláb byl rovněž v kontaktu s mnoha známými umělci a tvůrci. „Můžeme zmínit třeba jeho spolupráci s Maxem Švabinským, Josefem Čapkem, Alfonsem Muchou, Josefem Ladou, Cyrilem Boudou či Karlem Svolinským,“ vyjmenoval jen několik jmen Mrkos.

Kalábův odkaz promítnou Žďárští do uměleckého díla na fasádu MethodKy. S ohledem na grafikovo zaměření nepůjde však o dílo sprejované nebo malované, ale o sgrafita, jejichž vytvoření se ujme výtvarník Josef Zlámal.

Žďár promění další budovu v centru, socialistický úřad připomene rodáka

„Motivy budou vyškrábány do minerální omítky a částečně také do betonu,“ upřesnil starosta. Hlavní část ozvláštní budovu ve směru k průtahu městem a jídelně Vesna. Tam bude na centrum shlížet náčrt siluety Methoda Kalába. Doplní ji motivy z „jeho“ písem. „Vzory budou i na betonových bočnicích u zábradlí,“ přiblížila mluvčí.

Autor se do vyškrabávání pustí zřejmě již v únoru či březnu, dovolí-li to počasí. Vznik díla, na nějž město vydalo kolem 350 tisíc korun, by mu měl zabrat asi týden.

„Připomenout Methoda Kalába formou této grafiky přinese hned dva efekty. Jednak výtvarné umění do veřejného prostoru patří – shodlo se na tom ostatně i zastupitelstvo. Každý rok se tedy snažíme do veřejného prostoru nějaké umění dostat,“ řekl Mrkos. Druhý efekt je zviditelnění významné osobnosti, a to jak pro místní, tak pro turisty a návštěvníky Žďáru. Kromě sgrafit a názvu MethodKa počítá radnice i s infopanelem, jenž by rodáka veřejnosti přiblížil.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Super Bowl 2026: Kdo proti sobě nastoupí a kdo se postará o Halftime Show?

Quarterback Seattle Seahawks Sam Darnold

Super Bowl se blíží. Vrchol Národní liga amerického fotbalu je sportovním svátkem a velkou show. Finále NFL pravidelně sledují miliony diváků, v roce 2026 se proti sobě utkají týmy Seattle Seahawks a...

31. ledna 2026  10:21

Na dotacích rozdělí letos Česká Lípa bezmála 40 mil.Kč, o pětinu víc než loni

ilustrační snímek

Česká Lípa letos rozdělí na dotacích rekordních téměř 40 milionů korun. Je to o pětinu víc než bylo k dispozici loni. Nejvíc radnice přidala na sociální služby...

31. ledna 2026  8:30,  aktualizováno  8:30

Vyvlastnění pozemků platí. Stát vyhrál spor o severovýchodní obchvat Pardubic

Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí...

Od Havránkové přes Vaňouse až po Procházku. Stát má za sebou další spor o pozemky pod novými silnicemi ve východních Čechách. Nejvyšší správní soud uzavřel poslední případ týkající se...

31. ledna 2026  9:52

Silnice ve středních Čechách jsou holé a mokré, místy na nich leží zbytky sněhu

ilustrační snímek

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno holé a mokré, místy je pokrývají zbytky rozbředlého sněhu. Úseky, které cestáři nesmějí solit, jsou sjízdné se...

31. ledna 2026  7:44,  aktualizováno  7:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká Kamenice chystá další etapu oprav domu kultury zhruba za 40 milionů korun

ÄŚeskĂˇ Kamenice chystĂˇ dalĹˇĂ­ etapu oprav domu kultury zhruba za 40 milionĹŻ korun

Česká Kamenice na Děčínsku chystá další etapu oprav domu kultury. Po částečné opravě vnitřní části, kde vznikly nové prostory pro městskou knihovnu a kavárnu,...

31. ledna 2026  7:40,  aktualizováno  7:40

Na východě Čech jsou dnes ráno sněhové přeháňky

ilustrační snímek

Na východě Čech se dnes ráno místy tvoří na silnicích lokální námrazy a mlha a v některých částech obou krajů také slabě sněží nebo je déšť se sněhem. Vyplývá...

31. ledna 2026  7:38,  aktualizováno  7:38

Na severu Čech mrzne, místy se objevují mlhy, silničáři doporučují opatrnost

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes ráno mrzne, hlavně v Ústeckém kraji se místy objevují mlhy, které mohou namrzat. Hlavní tahy jsou většinou holé a mokré po chemickém...

31. ledna 2026  7:27,  aktualizováno  7:27

Silnice v Olomouckém kraji jsou sjízdné s opatrností, na Jesenicku hrozí ledovka

ilustrační snímek

Silnice v Olomouckém kraji byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Většinou jsou po chemickém ošetření mokré, na Jesenicku se však na nich může kvůli...

31. ledna 2026  7:24,  aktualizováno  7:24

Skuteč koupí dům za 4,5 milionu, plánuje depozitář pro muzeum

SkuteÄŤ koupĂ­ dĹŻm za 4,5 milionu, plĂˇnuje depozitĂˇĹ™ pro muzeum

Město Skuteč na Chrudimsku kupuje domek se zahradou vedle městského muzea, plánuje ho přestavět na depozitář. Kapacity pro uchovávání sbírek pomalu přestávají...

31. ledna 2026  7:20,  aktualizováno  7:20

Na méně vytížených silnicích na Zlínsku a Vsetínsku zůstávají místy zbytky sněhu

ilustrační snímek

Na některých dopravně méně vytížených silnicích na Zlínsku a na Vsetínsku, které přes zimu nejsou udržované solením, zůstával dnes ráno uježděný sníh nebo jeho...

31. ledna 2026  7:18,  aktualizováno  7:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rezervováno pro netopýry. Důl Jeroným kvůli nim v zimě návštěvy nepřijímá

Důl Jeroným v Čisté na Sokolovsku je přes zimu pro návštěvníky uzavřený. Zimují...

Rozlehlé sály, komory a chodby s pozůstatky hornické práce s želízkem a mlátkem, křišťálově čistá jezírka v zatopených prohlubních. Takový pohled se otevře návštěvníkům středověkého cínového dolu...

31. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Upovídaní vtipálci. Stát před jinými nás dřív mučilo, říkají oceňovaní mluvčí

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník (na snímku...

Jeden jako dítě koktal, druhý se kvůli trémě otáčel zády. Roky se styděli mluvit před jinými. Dnes je to jejich povolání. Prokop Voleník se stal mluvčím zdravotnických záchranářů Ústeckého kraje,...

31. ledna 2026  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.