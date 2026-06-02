Autor zažil trochu stresu. Sgrafita musel vyrýt, než ve vedru zaschla omítka

Jana Nedělková
  8:52
Sledovat Metro na Googlu
Novou originální výzdobu získala jedna z dominant centra Žďáru nad Sázavou. Na budově bývalého městského úřadu v horní části náměstí přibyla velkoformátová sgrafita, jež připomínají místního rodáka, typografa Methoda Kalába. Tvorba díla ale byla pro tým výtvarníka Josefa Zlamala i lehce stresující.

„Začali jsme ve středu zednickou prací, tedy ‚nahozením‘ omítky. Ještě tentýž den odpoledne jsme pak zahájili i rozkreslení motivů podle šablon a hned také jejich vyškrabávání,“ vylíčil Josef Zlamal, který se svými kolegy za tvorbou sgrafit na stěně rekonstruované administrativní budovy stojí.

Při vytváření ornamentů do minerální omítky je totiž čas jednou z hlavních veličin. Zatímco s přípravou matric si lze „vyhrát“, samotná akce už musí být rychlá - než omítka zatuhne. „Počasí nás vypeklo, bylo teplo a foukalo, což moc rádi nemáme. Hodně to urychluje zrání omítky. Takže jsme zažili i nějaký ten stres,“ popsal ve čtvrtek, již ale s úsměvem, výtvarník.

Rekonstrukce budovy někdejšího úřadu na žďárském náměstí má být dokončena v srpnu. (28. května 2026)
Sgrafita na ploše kolem 80 metrů čtverečních již mohou v Horní ulici obdivovat kolemjdoucí. (2. června 2026)
Vzor, vyškrabaný do minerální omítky, připomíná osobnost místního rodáka, typografa Methoda Kalába. (28. května 2026)
Tvorba sgrafit probíhá speciálními nástroji - různými rydly a škrabadly všech velikostí. (28. května 2026)
Tento týden má zmizet plachta a lešení a lidé uvidí výsledek práce výtvarníka Josefa Zlamala. (28. května 2026)
11 fotografií

Sgrafita tvořil se svým týmem do středečního večera, pokračování je pak čekalo hned další den zrána. „Kdyby se ale protáhla práce třeba až do čtvrtečního večera, šlo by to už hodně špatně,“ podotkl Zlamal. Ten také předvedl nástroje, díky nimž plastické vzory vznikají.

„Jsou to různá tvořítka, špachtle a škrabáky, pomocí kterých do živé omítky vytváříme daný reliéf. Některé jsou malé, abychom jimi udělali i drobné linky, ale máme i větší nástroje - ty připomínají zahnuté pirátské háky nebo velké ptačí zobáky,“ přiblížil umělec.

V závěru se fasáda se vzorem ještě očistí speciálním smetáčkem a zbaví se tak prachu. Důležité je dle Zlamala perfektně vysát lešení, aby se při jeho rozebírání dílo neznečistilo.

Ornamenty se plně projeví do dvou týdnů

Motiv na ploše kolem 80 metrů čtverečních by mohli Žďárští v plném rozsahu - bez ochranných plachet a lešení - spatřit už tento týden. K vidění je na stěně budovy ve směru k jídelně Vesna. Tam má na hlavní průtah městem shlížet náčrt siluety Methoda Kalába. Doplní ji motivy z písem, pod nimiž je světově uznávaný typograf podepsán.

Sgrafita jsou vytvořena takzvaně tón v tónu, takže v první fázi nemusí na stěně tolik vyniknout. Zlamal ale ujistil, že během asi dvou týdnů budou ornamenty výraznější.

Tah už se nedá vzít zpět, říká o sgrafitu výtvarník. Ve Žďáru teď seká do betonu

Celá nemovitost, která dle Kalába ponese i název MethodKa, prochází rekonstrukcí. Ta měla být hotová v květnu. „Jde ale o starou budovu - byla tam spousta ‚zakopaných překvapení‘. Z tohoto důvodu se stavba mírně zpozdí. Termín dokončení je posunutý do půlky srpna,“ sdělil žďárský starosta Martin Mrkos.

Objekt je už zateplený, s novými okny i dveřmi, fotovoltaickými panely na střeše a retenční nádrží pod zemí. „Uvnitř se teď dokončují mimo jiné rozvody sítí, pokládky dlažeb nebo sanitární vybavení,“ upřesnil Jan Prokop, vedoucí žďárského odboru strategického rozvoje a investic.

Kanceláře, ordinace i třeba galerijní prostory

Do víceúčelové budovy se v létě opět vrátí firmy, jimž tam město pronajímá kanceláře. V přízemí ale nově přibudou i zubařské ordinace – podle slov starosty již město s několika mladými zubaři o obsazení jedná. V místě někdejší zasedací místnosti a bazaru vzniknou navíc galerijní prostory.

Žďár promění další budovu v centru, socialistický úřad připomene rodáka

„Ty budou určené hlavně pro takové komerčnější, putovní a déletrvající výstavy většího rozsahu, jako je například hravá věda, Egypt a podobně. Domluvená je tam už třeba výstava Malý princ,“ zmínil Mrkos.

Náklady na rekonstrukci a modernizaci MethodKy činí necelých 100 milionů korun s daní. Desetinu této částky pokryjí ale Žďárští z dotace.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Stavba Černého mostu v Hodoníně uzavřela příjezdovou cestu do města

2. června 2026  10:18

Studenti letectví se ptali Pavla na euro. Prezident zavzpomínal na seskoky

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva začali dvoudenní návštěvu Zlínského...

Návštěvou Střední školy letecké v Kunovicích dnes zahájil prezident Petr Pavel s manželkou Evou dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prohlédl si tam hangár a debatoval studenty. Zamířil i do firmy BRM...

2. června 2026  7:02,  aktualizováno  10:13

Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od noci uzavřená D5 na Tachovsku

ilustrační snímek

Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve směru na Rozvadov. Před uzavírkou a na objízdné trase se tvoří...

2. června 2026  8:28,  aktualizováno  8:28

Drake překonal Jacksona, Miley získala hvězdu. Showbyznys píše nové dějiny

Taylor Swift patří k výrazným umělkyním moderní doby.

Hudební a kulturní svět má za sebou mimořádně nabitý týden. Drake překonal rekord Michaela Jacksona v počtu hitů na prvním místě žebříčku Billboard Hot 100, Niall Horan dojal fanoušky emotivní poctou...

2. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Novým jednatelem Sievert CZ a Sievert SK je Ing. Peter Markovič

2. června 2026

Muž si chtěl vyfotit zmiji, ta ho uštkla. Antisérum letos museli dostat už tři lidé

V sobotu 23. května 2026 v Krnově poblíž česko-polské hranice na okraji obytné...

Snaha o unikátní záběr přišla draho muže z Krnova, který si chtěl na mobil vyfotit zmiji plazící se na ulici. Jenže jak se k ní přibližoval, uštkla ho do ruky. Moravskoslezská nemocnice Krnov tak...

2. června 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Virtuální let do vesmíru nadchl školáky. SpaceBuzz zahájil roadshow v Plzni

Osmnáctimetrová mobilní raketa SpaceBuzz je vybavena nejmodernější technologií....

Co vidí astronauti z kosmické lodi? Jaký je pohled na Zemi z oběžné dráhy? Jaký má člověk pocit z nekonečného prostoru ve vesmíru? Žáci několika plzeňských škol už o tom mají vlastní představu. Mají...

2. června 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

McDonald's spustil sbírku Ručičky. Každá samolepka ve tvaru dlaně pomůže

2. června 2026  9:31

Evropský rozpočet na rozcestí. Jak financovat budoucí výzvy EU?

2. června 2026  9:30

EVADAV TRAFFIC GROUP oznamuje rozšíření svých divizí s cílem urychlit globální růst

2. června 2026  9:20

Festival v Telči 2026 se blíží. Olympic zve na léto ve velkém stylu

2. června 2026  9:17

Tragický požár restaurace v Mostě. Policie chce poslat před soud dva lidi

U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)

Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s požárem restaurace U Kojota v Mostě, který měl sedm obětí. Příčinou požáru z ledna 2025 byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou...

2. června 2026  9:02,  aktualizováno  9:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.