Mezi priority vedení Jihlavy patří obnova náměstí, programové prohlášení chystá

Mezi prioritami nového vedení Jihlavy bude zahájení obnovy centrálního náměstí. Primátor Petr Ryška (ODS), který začíná druhé volební období v čele města, označil za důležité také stavbu druhé části centrálního dopravního terminálu, dovedení pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a opravy jednoho až dvou bloků městských bytů. Jak dnes řekl novinářům, programové prohlášení představí nová koalice složená z Týmu pro Jihlavu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starostů na začátku příštího roku.
Masarykovo náměstí s rozlohou téměř 3,7 hektaru patří k největším v Česku. Na jeho úpravu se radnice připravuje několik let. První etapa prací by podle primátora mohla začít ve druhé polovině příštího roku, určitě ne na jaře. "Nicméně nás už hodně tlačí čas," řekl. Pokud chce město čerpat na úpravy náměstí evropskou dotaci, potřebuje mít hotovou minimálně první etapu jeho obnovy do června 2029.
U projektu na úpravu náměstí se podle primátora komplikuje vydání stavebního povolení. Uvedl mimo jiné, že policie, která dřív souhlasila s tím, že bude povrch náměstí v jedné rovině včetně průjezdu před radnicí, by tam teď chtěla mít obrubník vysoký 15 centimetrů.
Nově zvolený náměstek primátora Petr Kabátek (za STAN) řekl, že by v oblastech, které dostal na starost, což je IT a sociální záležitosti, chtěl například zlepšit digitalizaci služeb pro veřejnost. Uvedl, že co se týče priorit v novém volebním období, mají Starostové s koaličním partnerem hodně průsečíků, včetně obnovy náměstí a přivedení vody ze Želivky.
Do vedení radnice vstoupila nově také Barbora Zemanová Brossová (TOP 09), která má jako náměstkyně na starost architekturu, strategie a odbor majetku. Dnes řekla, že za důležité považuje projekty zaměřené na bydlení a na centrum a jeho oživení.
Vedení krajské Jihlavy na další čtyři roky zvolili zastupitelé tento týden v pondělí. Do opozice přešlo hnutí ANO, které má druhý nejvyšší počet zastupitelů. Pokračovat v opozici budou Piráti s Fórem Jihlava a SPD.