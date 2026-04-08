MF DNES: Místostarostka Havlíčkova Brodu Rothbauerová ukončila členství v ODS

Místostarostka Havlíčkova Brodu Marie Rothbauerová ukončila členství v Občanské demokratické straně, vědomě nezaplatila členský příspěvek. Podle deníku MF DNES odchod zdůvodnila horší komunikací uvnitř strany. Členkou ODS byla Rothbauerová od dubna 2021 do konce letošního března. V sedmičlenné městské radě má ODS včetně místostarostky tři zástupce. Po dvou radních mají ANO - Ženy za Brod a TOP 09.
O ukončení členství v ODS informovala místostarostka v sobotu na facebooku. "Nikde, ale není psáno, že nebudu v komunálních volbách kandidovat, možnosti jsou stále otevřené," napsala.
Nedostatečnou komunikaci ve straně pro MF DNES ilustrovala na příkladu podzimních komunálních voleb. "Do poslední chvíle jsem čekala, jak to bude s letošní kandidátkou. Zda mohu s místem na ní počítat. Tu informaci jsem nedostala," uvedla.
Předseda místní organizace ODS Jan Sojka, který je i radním města, uvedl, že kandidátní listinu začne strana řešit až po 31. březnu, což byl termín pro zaplacení členských příspěvků. Místostarostka podle něj tuto informaci dostala opakovaně. Havlíčkobrodský starosta a občanský demokrat Zbyněk Stejskal nechtěl odchod Rothbauerové z ODS komentovat.
"Motivaci paní místostarostky k tomuto kroku neznám. Děkuji jí za práci, kterou odvedla a dosud na radnici odvádí," uvedla Eva Decroix, krajská šéfka ODS a bývalá ministryně spravedlnosti.
Poslední komunální volby v Havlíčkově Brodě s 23.000 obyvateli vyhrála kandidátka ANO 2011 - Ženy za Brod, která má sedm zastupitelů z 25. Občanští demokraté mají pět mandátů a TOP 09 dva zastupitele. Místa v zastupitelstvu získalo deset kandidujících subjektů. KDU-ČSL má tři zastupitele. Broďáci mají dva mandáty, stejně jako kandidátka Společně pro Brod. Jeden mandát mají SPD, Piráti a KSČM a kandidátka Pro Brod.