Brod staví nové zastávky MHD, Ledečskou ulicí bude projíždět linka číslo 1

V Ledečské ulici vzniknou celkem tři dvojice nových zastávek. Tři zastávky budou řešeny autobusovými zálivy. Ve třech zbylých případech na ně není místo a autobusy MHD tak budou zastavovat přímo na vozovce v jízdním pruhu.

Během srpna začaly stavební práce u řeky Sázavy pod Perknovem. Těsně u odbočky k čistírně odpadních vod se buduje zastávka, která ponese název Okrouhlická. Pro oko laika je zajímavý zejména záliv na straně k řece. Aby se mezi stávající vozovku a vodní hladinu vešel, muselo dojít k masivním přesunům zeminy. Zastávka bude na jakési terase nad řekou.

„Možná se to na pohled zdá jako stavebně nejsložitější nová zastávka. Ale výraznější zásahy budou potřeba i na zbylých místech. V některých případech je třeba přeložit důležitá vedení inženýrských sítí. A to je manažersky ještě složitější,“ pousmál se vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Veškeré stavební práce provádí místní firma Chládek a Tintěra. Za necelých celkových sedm milionů korun zastávky vybuduje. Kromě toho k nim položí i nové chodníky a zřídí přechody pro chodce. Zastávky opatří i sníženými obrubníky pro snadnější nastupování hůře se pohybujících cestujících.

Změní trasu

Technické služby, které MHD v Brodě zajišťují, už rozhodly, která linka bude Ledečskou ulicí jezdit. „Přeložíme tam linku číslo 1. V současné době mezi nemocnicí a Perknovem jezdí linky číslo 1, 11 a 2, což je poměrně luxusní. Jednička proto od nemocnice bude jezdit Ledečskou ulicí. Už jsme zažádali o změnu licence pro její trasu,“ vysvětlil vedoucí MHD Lubomír Hepner.

V praxi to bude tak, že jednička pojede po současné trase až na zastávku Nemocnice. Z ní ale odbočí do Nerudovy ulice a sjede na Ledečskou. Tam zastaví na první nové zastávce Nerudova. Pokračovat bude k Perknovu. Druhou novou zastávkou bude Králíčkova u kruhového objezdu pod sídlištěm Rozkoš. Poté obslouží již zmíněnou zastávku Okrouhlická a na konečnou do Perknova dojede „odspodu“.

Stejná bude i cesta zpět do města. Jen s tím rozdílem, že místo Nerudovy ulice autobus vyjede k nemocnici do Havlíčkovy ulice Stamicovou.

A právě spojnice Havlíčkovy a Ledečské ulice může zejména v zimních měsících dávat řidičům zabrat. Autobusy tu budou muset zdolat poměrně výrazné převýšení. „Spoléháme na zimní údržbu. Nerudova i Stamicova ulice budou proto zařazeny mezi prioritně udržované a ošetřované,“ podotkl Hepner.

Zastávky město nabídne i jiným dopravcům

Vedení města zavedením MHD do Ledečské ulice vyslyšelo dlouholeté žádosti zdejších obyvatel. Zejména starší lidé z lokality nad sportovní halou až dosud neměli žádnou možnost, jak MHD využít. Pokud tak chtěli učinit, museli několik stovek metrů do prudkého kopce k nemocnici.

Pro zastávku Králíčkova a Okrouhlická zase hrálo rozšiřování zdejších sídlišť. Ještě před pár lety v okolí budoucích zastávek bývaly pole a zelené louky, dnes jsou tu stovky nových domů.

Nové zastávky by měly být dokončené během podzimu. „Termín předání byl stanoven na 15. listopadu. Novou trasou by měly autobusy jezdit od změny jízdního řádu, k níž letos dojde 15. prosince,“ vzkázala havlíčkobrodská místostarostka Marie Rothbauerová.

Jak dále dodala, nové zastávky chce město nabídnout i dalším dopravcům k využití. Na mysli má zejména provozovatele linkových spojů. Většinu meziměstských spojů dosud na Havlíčkobrodsku zajišťuje společnost Arriva, od prvního dubna ji má nahradit ICOM transport. „Ve smlouvě bude mít ustanovení, že městské zastávky může využívat,“ zmínila místostarostka.

Návrat zrušených spojů do Čechovky?

Zavedení MHD do Ledečské ulice nakonec nemusí být jedinou viditelnou změnou, kterou Technické služby k polovině prosince chystají. Radnice uvažuje i o tom, že by posílila současné spoje do lokality Čechovka. Ta se nachází na jihozápadním okraji města a obsluhují ji zejména spoje mířící do (z) místní části Šmolovy.

„Loni jsme tam dva páry spojů zrušili. Obyvatelé - a bylo jich poměrně dost - nás žádají o jejich znovuzavedení. Hlavně starším lidem nejvíce chybí autobus, který by je dopoledne dopravil například z lékařského vyšetření zpět domů. Zvažujeme, že zrušené spoje vrátíme zpět,“ prozradila Rothbauerová.