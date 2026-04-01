Místo stavby jen konzervační práce. Stavba kolejí v Jihlavě znovu stojí

Stavba vysokoškolských kolejí v Jihlavě musela být zastavena, stavbaři dělají jen konzervační práce bránící vzniku škod. Důvodem je opětovné pozbytí platnosti stavebního povolení kvůli sporu mezi obyvateli okolních domů a Středočeským krajem, který povolení vydal. Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) nyní čeká na potvrzení pravomocnosti stavebního povolení, řekl ČTK prorektor školy pro vnitřní, vnější a mezinárodní vztahy Václav Báča. Spory stavbu už dřív jednou zastavily.
Báča věří, že se věc do několika týdnů vyřeší. "Středočeský kraj nesprávně doručoval a teď mu to soud vrátil k tomu, aby správně doručil. Věříme, že se tak stane a budeme pokračovat," řekl prorektor. Škola podle něj stavbu plánovala a stavěla vždy v souladu se zákony a limity danými územním plánem. "Přesto roky žijeme v nejistotě, kdy to konečně dostavíme. V červnu to budou čtyři roky. A z mého pohledu jsou tyhle čtyři roky jedna velká křivda, splnili jsme všechno, co jsme měli, doložili jsme všechno, co jsme měli," řekl Báča.
"Žalovaný Krajský úřad Středočeského kraje se po vrácení věci dopustil vážných procesních pochybení, která mohou mít vliv na zákonnost rozhodnutí o věci samé. Nezbylo, než rozhodnutí žalovaného zrušit a věc mu vrátit k dalšímu řízení, v němž bude povinen tyto vady napravit," okomentovala už dřív rozhodnutí soudu z 26. února mluvčí Krajského soudu Hradec Králové Kateřina Jarkovská.
Podle soudu se Středočeský kraj nedostatečně věnoval některým námitkám vůči souladu stavby s jihlavským územním plánem. Týkají se koeficientu zeleně a likvidace dešťových vod. Nereagoval adekvátně ani na další námitky a chyboval v doručení písemností.
Markéta Prokešová z tiskového oddělení Středočeského kraje ČTK sdělila, že kraj provádí kroky dle rozsudku. Blíž záležitost nekomentovala.
Stavbu kolejí pro 200 studentů VŠPJ provázejí spory dlouhodobě. Kvůli nesouhlasu lidí z okolních domů ji opakovaně řešily správní úřady i soudy a kvůli údajné podjatosti o stavebním povolení nerozhodovala ani Jihlava, ani Kraj Vysočina. Práce už také musely být na několik měsíců přerušeny.
Opakovaně přerušení stavby s sebou nese náklady navíc. "Jestli vznikne nějaká škoda a budeme ji schopni vyčíslit, tak ji samozřejmě budeme muset uplatnit. Ale teď pro to nemám právní analýzu," dodal Báča.
Náklady na stavbu kolejí jsou 326 milionu korun. Objekt staví sdružení firem Podzimek, OHLA ŽS, Metrostav DIZ.