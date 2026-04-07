Členkou občanských demokratů Rothbauerová byla od dubna 2021 do konce letošního března. Její působení ve straně bylo krátké, nicméně nad očekávání plodné. A to i přes to, že před volbami ji v třiadvacetitisícovém městě znal málokdo a do zastupitelstva se dostala jen velmi těsně o 28 hlasů.
Za jejím odchodem ze strany je podle ní horší komunikace uvnitř partaje. „Můj vztah s ODS se mi čím dál víc zdál jako hodně nerovný. Že to partnerství není rovnocenné. Kolegové tu spolu dostatečně nehovoří,“ vysvětlila.
Ilustrovala to na příkladu nadcházejících komunálních voleb. „Do poslední chvíle jsem čekala, jak to bude s letošní kandidátkou. Zda mohu s místem na ni počítat. Tu informaci jsem nedostala,“ pravila. Proto se rozhodla nezaplatit další členský příspěvek a k prvnímu dubnu stranu opustit.
Předsedu místní organizace ODS v Havlíčkově Brodě Jana Sojku, který s Rothbauerovou mimochodem zasedá i v radě města, její odchod mrzí. Ale že by ve vztahu k volbám strana postupovala nestandardně, odmítá.
Kandidátku hodlá ODS řešit až po zaplacení
„Kandidátní listinu začneme řešit po zaplacení členských příspěvků, kde byl termín 31. března. Bylo to tak právě kvůli tomu, abychom věděli, s kým můžeme počítat. Paní místostarostka tuto informaci dostala opakovaně, naposledy v pondělí 30. března,“ vzkázal Sojka.
Ujistil, že si jako předseda místní organizace zakládá na rovném přístupu ke všem členům a je otevřen jakékoli komunikaci. „Paní místostarostka měla a má samozřejmě i nyní možnost mne kdykoliv s čímkoliv kontaktovat,“ zdůraznil.
Starosta Zbyněk Stejskal, další z dnes již bývalých stranických kolegů Rothbauerové, odmítl její odchod z ODS jakkoliv komentovat. „Vůbec bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, je to čistě věcí mezi ní a vedením ODS v Havlíčkově Brodě,“ poznamenal pouze.
„Motivaci paní místostarostky k tomuto kroku neznám. Děkuji ji za práci, kterou odvedla a dosud na radnici odvádí,“ stručně se k odchodu Marie Rothbauerové vyjádřila krajská šéfka ODS, bývalá ministryně Eva Decroix.
Úspěch neznámé, který čekal málokdo
Rothbauerová se v ODS prosadila před čtyřmi roky velice náhle a tak trochu nečekaně. Ačkoliv nikdy v minulosti neměla s vedením města zkušenosti ani jako členka zastupitelstva či výboru, stanula v nejužším vedení města. Kandidovala ze třetího místa, uspěla jaká pátá v pořadí.
Přesně pět mandátů ODS v Brodě před čtyřmi roky získala. Občanští demokraté jsou v koalici s vítězem voleb, hnutím ANO, které má 7 zastupitelů, a TOP 09 se dvěma mandáty. Dohromady mají těsnou většinu 14 hlasů z pětadvaceti. Při sestavování koalice si ODS i přes druhé místo chtěla udržet post starosty, lídr ANO Vladimír Slávka se spokojil s pokračováním ve funkci místostarosty.
Do vedení byla nakonec zvolena i Marie Rothbauerová. „Tehdy nás v rámci diskusí o kandidátní listině přesvědčila, že je schopný člověk,“ konstatoval Jan Sojka. Objevují se však i takové hlasy, že to bylo jen kvůli tomu, aby byla ve vedení města zastoupena žena.
„Nikde není psáno, že nebudu kandidovat“
Její úspěchy jsou ovšem nesporné. Během svého působení se zasloužila například o zavedení nové linky městské hromadné dopravy do Ledečské ulice, prosadila změnu správy městských sportovišť a vytvoření společnosti Brodská sportovní, postavila se za psí útulek, stála za zavedením elektronických aukcí na městské byty a pozemky a i díky ní se městu podařilo odkoupit vilu na rohu Masarykovy a Ledečské ulice, která ustoupí rozšíření křižovatky.
Mnohé ze spolustraníků svou aktivitou a tahem na branku mohla překvapit, nejednou měla odlišné názory a hlasovala jinak, než její kolegové. Občas většinu zastupitelů přesvědčila, občas se tak nestalo. „Dobře to vím. Ale politika je právě o výměně názorů. A tato výměna město posouvala dál,“ tvrdí.
„I přes to, že paní místostarostka již není členkou ODS, musím ocenit, že za ní stojí dobrý kus práce,“ přikývl Jan Sojka. „Za mne její odchod z ODS nic nemění na tom, že naše vztahy vnímám jako korektní,“ dodal.
Jak naloží s budoucností, nechce Marie Rothbauerová prozatím ani naznačit. Jisté je, že volební období by v pozici místostarostky ráda dokončila. „Nikde ale není psáno, že nebudu v komunálních volbách kandidovat, možnosti jsou stále otevřené,“ vzkázala tajemně.