Jihlavské střední školy připravují na čtvrtek 36. ročník soutěže Mladý módní tvůrce. Bez státní dotace by mohla být největší akce svého druhu v Česku ohrožená, řekla ČTK za pořadatele Miloslava Svobodová. Zatím soutěž získává většinu peněz z ministerstva školství, které letos omezilo dotace na sportovní školní soutěže. Pořadatelé jihlavské přehlídky určené mladým oděvním tvůrcům, kadeřníkům nebo kosmetičkám věří, že úspěšní s žádostí o peníze budou i příští rok.
"Ta obava tady samozřejmě panuje. Letos už jsme (žádost o ) dotaci na rok 2027 odeslali. Budeme všichni doufat, že to vyjde. Samozřejmě máme nějaký záložní plán," řekla Svobodová. V případě krácení peněz by ale zřejmě nebylo možné dělat soutěž tak velkoryse jako dosud, kdy zaplňuje celý jihlavský Dům kultury odborů.
Přihlášku do soutěže tento rok poslalo 30 škol z celé České republiky, nováčkem je škola ze slovenského Svidníku. Soutěž má obvykle okolo 1200 účastníků. Je rozdělená do několika kategorií v oděvní, kadeřnické a kosmetické tvorbě. Předváděné modely a kreace vznikají na předem daná témata, která se žáci dozvědí už zjara a dlouhodobě je v nich přítomný prvek recyklace či udržitelné módy.
V tomto roce pracovali zájemci i s motivem zvěrokruhu nebo se museli nechat inspirovat větou - když technika doslouží. "To je zaměřené na to, aby studenti pracovali s odpadovými materiály. V kadeřnické a kosmetické části je třeba tématem tichý luxus nebo Tim Burton a estetika tohoto výtvarného pojetí," řekl Svobodová.
Smyslem soutěže je i to dát žákům zpětnou vazbu od profesionálů v oboru, kteří usedají v porotách jednotlivých kategorií. Tento ročník budou hodnotit také návrhářky Helena Bedrnová nebo Jiřina Tauchmanová.
Pořadatelem soutěže je Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR. Organizačně se na ní podílejí Střední umělecko-průmyslová škola Jihlava-Helenín a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola Jihlava. Do soutěže se přihlašují jednotlivé školy. Jaký tým pak na ni každá z nich vyšle, vzejde ze školních soutěží.