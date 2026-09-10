Mléko se prodává za nesmysl, zlobí se producenti. Chtějí zákaz podnákladových cen

Martin Vokáč
  8:42aktualizováno  8:42
Sledovat Metro na Googlu
Producenti a zpracovatelé mléka prožívají jedno z nejtěžších období v historii. Kvůli poklesu poptávky ceny mléčných produktů spadly na rekordní minima. Společně s Agrární komorou budou tlačit na to, aby byl zakázán prodej za podnákladové ceny. Zaznělo to na semináři při Mlékárenském dni v Přibyslavi.

Běžní spotřebitelé se už dlouho v obchodech nerozhlíželi s takovou náladou. Aby ne. Litr mléka v akci i za necelých šest korun, kostka másla za 17. Zatímco jiné náklady jim meziročně vzrostly, ceny mléka a mléčných výrobků výrazně spadly. Jejich producenti to ale odnášejí.

„Současné ceny v obchodech jsou naprostý nesmysl,“ zlobí se zástupce Českého komitétu Mezinárodní mlékařské federace a předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček. „Jen samotné suroviny pro výrobu jsou mnohem dražší,“ tvrdí.

Když prodávají mléko za 6,90 koruny, hrají si řetězce na ohromnou charitu. Ale už se nikde nezmiňují, že na ostatním zboží mají přirážku 150 procent.

Dana Večeřováprezidentka Potravinářské komory

Cena mléka a mléčných výrobků je na minimu už deset měsíců. Podle Kopáčka je celosvětový přebytek mléka a zároveň se oslabila jeho spotřeba v důsledku geopolitických konfliktů i obchodní politiky Spojených států a Číny.

Výkupní cena mléka, za níž ho farmáři prodávají mlékárnám v Česku, meziročně klesla o 27 procent. Dnes činí 9,70 koruny. Výrobní náklady na jeden litr konzumního mléka se pak pohybují kolem 11,05 korun. Aby řetězce mohly prodávat tak levně, tlačí na výrobce, aby ceny ještě snižoval.

Mléčné výrobky se nemají rozdávat zdarma

„Producenti jsou pod obrovským tlakem, dochází k cenové deformaci,“ volá Kopáček. Řetězce se snaží prostřednictví akcí na mléko či máslo přilákat více zákazníků, kteří si koupí i další zboží. Zisk jim tak násobně vrátí.

„Když prodávají mléko za 6,90 koruny, hrají si řetězce na ohromnou charitu. Ale už se nikde nezmiňují, že na ostatním zboží mají přirážku 150 procent,“ pronesla prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.

O cenám mléka a dalších problémech při produkci mléčných výrobků zástupci mlékáren, ale i odborných svazů, komor a ministerstva zemědělství mluvili na semináři, jež pravidelně předchází Mlékárenskému dni. Ten se v Přibyslavi uskuteční v sobotu, své výrobky na něm představí 19 mlékáren nejen z Vysočiny. Své produkty většina z nich představila na středečním semináři. (9. září 2026)
O cenám mléka a dalších problémech při produkci mléčných výrobků zástupci mlékáren, ale i odborných svazů, komor a ministerstva zemědělství mluvili na semináři, jež pravidelně předchází Mlékárenskému dni. Ten se v Přibyslavi uskuteční v sobotu, své výrobky na něm představí 19 mlékáren nejen z Vysočiny. Své produkty většina z nich představila na středečním semináři. (9. září 2026)
O cenám mléka a dalších problémech při produkci mléčných výrobků zástupci mlékáren, ale i odborných svazů, komor a ministerstva zemědělství mluvili na semináři, jež pravidelně předchází Mlékárenskému dni. Ten se v Přibyslavi uskuteční v sobotu, své výrobky na něm představí 19 mlékáren nejen z Vysočiny. Své produkty většina z nich představila na středečním semináři. (9. září 2026)
O cenám mléka a dalších problémech při produkci mléčných výrobků zástupci mlékáren, ale i odborných svazů, komor a ministerstva zemědělství mluvili na semináři, jež pravidelně předchází Mlékárenskému dni. Ten se v Přibyslavi uskuteční v sobotu, své výrobky na něm představí 19 mlékáren nejen z Vysočiny. Své produkty většina z nich představila na středečním semináři. (9. září 2026)
6 fotografií

Podle ní jsou mléko a máslo citlivé produkty, jejichž ceny spotřebitelé více hlídají. Bývá to položka, jež může rozhodnout o tom, který obchod navštíví. Proto kladou na ceny a akce u mléčných výrobků velký důraz. Podobně sledovaná se vedle mléka a másla pomalu stává i cena sýrů.

Takový způsob prodeje se ovšem mlékárnám příliš nelíbí. „Mléčné výrobky a sýry nejsou něco, co by se mělo rozdávat skoro zdarma,“ podotýká Aleš Malenka, generální ředitel společnosti Savencia Fromage & Dairy pro střední a východní Evropu, která vlastní někdejší přibyslavskou Pribinu.

Člověk má tři doklady, kelímek od jogurtu šest

Producenti společně s Potravinářskou a Agrární komorou tak chtějí docílit toho, aby byl zakázán prodej zboží za ceny, které jsou nižší než ty, za které je vůbec možné produkt vyrobit. „Opravdu to není náš folklorní pláč, jak slýchávám. Je to realita. Budeme silně tlačit na to, aby byly podnákladové ceny zakázány,“ ujistil viceprezident Agrární komory Leoš Říha.

Rekordně nízké ceny mléčných výrobků však mají i svá pozitiva. I díky nim spotřeba mléka a mléčných výrobků za uplynulý rok v Česku výrazně vzrostla. „O více než šest procent, dostali jsme se na číslo 287 kilogramů mléčných výrobků na osobu a rok. A v sýrech jsme dokonce vstoupili mezi státy s vůbec nejvyšší jeho spotřebou,“ zmínil Jiří Kopáček.

Mlékárny prodávají se ztrátou, hrozí zavírání provozů, varuje komora

Vedle nízkých cen producenty mléčných výrobků děsí ještě jedna věc. Je jí nové nařízení Evropské unie o obalech. To zavádí zcela nové požadavky a zejména na administrativu klade daleko vyšší nároky.

„Běžný člověk potřebuje pro normální život tři doklady. Rodný list, občanku a pokud řídí, řidičský průkaz. Obyčejný kelímek od jogurtu bude muset mít podobných dokladů o původu hned šest,“ zkritizovala nařízení Dana Večeřová.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....

JYSK otevřel v Česku osm prodejen, jejich počet vzrostl na 116

10. září 2026  9:30

Raiffeisenbank, UniCredit a mBank převzaly ocenění Visa za 2. kvartál 2026

10. září 2026  9:26

Invazní včela původem z Asie překvapila vědce na Šumavě. Tak vysoko? divil se

Čalounice jerlínová je invazní druh samotářské včely pocházející z východní...

Nečekaný objev zaznamenali vědci z Jihočeské univerzity při terénním průzkumu pastvin divokých koní na Šumavě. Narazili na čalounici jerlínovou – invazní druh samotářské včely pocházející z východní...

10. září 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Hračky a firma Baťa? Překvapivé spojení představuje kniha vášnivého sběratele

Publikace Svět hraček Baťa od Michala Widenského. (září 2026)

Po dvaceti letech mravenčí práce na sbírání podkladů a rekonstrukci desítek položek vydal v červnu letošního roku sběratel Michal Widenský knihu Svět hraček Baťa 1932-1938. Představuje v ní obor,...

10. září 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Budoucí tchyně se v hospodě hádaly o peníze, rodiny po sobě házely půllitry

ilustrační snímek

Rušno bylo v úterý večer v jedné z restaurací v brněnských Žabovřeskách. Do konfliktu se tu dostaly dvě rodiny, a jejich setkání se tak poměrně rychle proměnilo ve vyhrocený spor, při kterém po sobě...

10. září 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Kingstores s.r.o. výrazně rozšiřuje nabídku příslušenství pro Apple

10. září 2026

Pavel Horváth poznal japonský pořádek na vlastní kůži. Teď ho chce dostat i na české stadiony

Bývalý fotbalista Pavel Horváth je tváří nové kampaně apelující na fanoušky,...

Víkendové 8. kolo fotbalové Chance Ligy bude věnováno projektu Sport bez odpadu, který vyzývá fanoušky k odpovědnějšímu přístupu k odpadu na stadionech. Letošní kampaň se inspiruje Japonskem a...

10. září 2026

Na vlny dobrodružství lákají Semily

ilustrační snímek

Poslední možnost vidět zajímavou výstavu Václav Junek – Na vlnách dobrodružství mají lidé o tomto víkendu v Muzeu a Pojizerské galerii Semily.

10. září 2026  8:59

Mléko se prodává za nesmysl, zlobí se producenti. Chtějí zákaz podnákladových cen

O cenám mléka a dalších problémech při produkci mléčných výrobků zástupci...

Producenti a zpracovatelé mléka prožívají jedno z nejtěžších období v historii. Kvůli poklesu poptávky ceny mléčných produktů spadly na rekordní minima. Společně s Agrární komorou budou tlačit na to,...

10. září 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Čekání končí. První cestující se novou lanovkou na Petřín svezou už velmi brzy

Vozy čtvrté generace lanové dráhy na Petřín byly již odhaleny v testovacím...

Nová lanovka na Petřín už zná datum své první oficiální jízdy s cestujícími. Stane se tak ve druhé polovině září, přesně podle naplánovaného harmonogramu. Lanovka bude v provozu denně, na svou trasu...

10. září 2026  8:22

Společnost STARTEEPO zasílá představenstvu společnosti Xerox dopis a prezentaci s výzvou k opatřením, která odemknou hodnotu pro akcionáře

10. září 2026  8:12

Věrnost, nebo dostupnost? Jaký marketing firmy potřebují, ukáže Brand Management

10. září 2026  7:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet