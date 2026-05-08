Moravské Budějovice budou hledat místo, které pojmenují po faráři Bulovi

Moravské Budějovice na Třebíčsku uvažují o pojmenování ulice či parku po blahořečeném faráři Janu Bulovi. Narodil se v nedalekém Lukově a ve městě chodil na gymnázium. Návrh místních gymnazistů, aby se po Bulovi jmenoval park v okolí školy, městská rada zamítla, bude hledat jinou variantu, řekl ČTK místostarosta Jan Švaříček (nestraník).
Park u gymnázia nese jméno po Miloslavu Krškovi. O návrhu studentů na jeho přejmenování městská rada diskutovala s archiváři i muzejním spolkem. "Sešel se nám poměrně bohatý materiál k panu Krškovi, po kterém je v současnosti park pojmenovaný, a nenašli jsme na přejmenování shodu," řekl Švaříček.
Plukovník Miloslav Krška podle něj patřil v minulém režimu k elitním vojákům, nikoli k výrazným politickým osobnostem. Zahynul jako vedoucí výpravy parašutistů v roce 1972 při srážce autobusu s vlakem nedaleko bulharské obce Glbnik. Bylo mu 46 let a měl za sebou 511 seskoků. Spolu s ním srážku nepřežilo deset dalších mužů. Nehodou prakticky přestala existovat československá reprezentace ve sportovním parašutismu.
"Pan Krška byl významná osobnost, i když za komunismu. Ale nebyl nijak kontroverzní, tak jsme se rozhodli to (park) nepřejmenovávat a nespojovat to s událostí blahořečení, ale říkali jsme si, že by si nějaké místo ve městě zasloužilo nést jméno Jana Buly," řekl Švaříček. V úvahu podle něj připadá změna názvů parků, které mají doposud obecné pojmenování, nebo označení některé z nově vznikajících ulic.
Slavnost blahořečení Jana Buly a faráře Václava Drboly se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti. Oba duchovní před svou smrtí sloužili na farnostech na Třebíčsku a stali se oběťmi vykonstruovaných politických procesů v 50. letech minulého století. Bulu popravili v Jihlavě 20. května 1952, Drbola zemřel na stejném popravišti už 3. srpna 1951.