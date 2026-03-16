Moravské Budějovice chtějí architektonickou soutěž na nové koupaliště

Moravské Budějovice na Třebíčsku připravují architektonickou soutěž na stavbu nového koupaliště. Posudek ukázal, že původní zázemí koupaliště se nevyplatí opravovat. Je ve špatném technickém stavu a závady jsou opakovaně i na rozvodech vody. ČTK to řekl místostarosta asi sedmitisícového města Jan Švaříček (nestraník). Koupaliště by podle něj mělo být doposud největší investicí města, náklady jsou předběžně odhadnuté na 150 milionů korun.
"Nechali jsem si udělat stavebně-technický posudek na zázemí, tedy budovy. Vyšlo z toho, že ani to zázemí nemá cenu zachovávat. Z budov, co tam stojí, by zbyly jen obvodové zdi, protože stropy a střechy by se musely dělat nové, vnitřní dispozice taky, a obvodové zdi bychom ještě museli podřezávat a sanovat, protože je tam vlhkost," řekl Švaříček.
Architektonická soutěž o návrh by měla začít do dvou měsíců. Účastníci budou moci navrhnout novou podobu zázemí i bazénů. V hlavním plaveckém dlouhém 50 metrů by měly být vodní atrakce, masážní trysky a lehátka. S atrakcemi by měl být i dětský bazén, který by měl být navržený i s částečným zastíněním. Osazený má být také tobogan nebo širší skluzavka, město chce v areálu i saunu, zavlažovaný trávník a na parkovišti u koupaliště stání pro karavany. "V zadání také je, aby to bylo realizovatelné na etapy," dodal Švaříček.
Moderní prvky zpestřující pobyt podle něj musejí na koupališti přibýt, aby bylo schopné konkurovat podobně vybavený koupalištím ve Znojmě nebo Třebíči, která koupaliště po kompletní rekonstrukci otevřela loni.
Moravskobudějovické koupaliště je z roku 1988. Jeho průměrná denní návštěvnost je 300 lidí. Jen výjimečně ho podle Švaříčka za den navštíví okolo 1200 lidí a asi 15 dní za sezonu ho využije přes 500 lidí. Nové koupaliště bude dimenzované na víc než 1000 lidí, aby ho bylo možné pohodlně využívat i ve dnech s největší poptávkou.