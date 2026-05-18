Moravské Budějovice mají zmodernizovaný atletický ovál za 22 milionů korun

V Moravských Budějovicích na Třebíčsku skončila obnova atletického oválu za téměř 22 milionů korun. Veřejnosti je sportoviště přístupné ode dneška, i když podle místostarosty města Jana Švaříčka (nestr.) jsou tam ještě drobné nedodělky. Práce na modernizaci původně škvárového oválu začaly v červenci 2024.
"Stavbu jsme převzali. Jsou tam nějaké drobné nedodělky, bude se dodělávat jedna lajna, přimontovávat ještě nějaké prvky. Jinak je to hotové," řekl Švaříček.
Ovál okolo fotbalového hřiště má šest běžeckých drah. Součástí sportoviště jsou i dráhy pro 100metrový běh a běh 110 metrů překážek, sektor pro skok do výšky a dálky a pro hod oštěpem a vrh koulí. Může ho využívat veřejnost i školy a sportovní kluby, které mají přednost.
Celkové náklady na stavbu byly asi 21,7 milionu korun s DPH. Dodavatelem byla společnost Sportovní podlahy Zlín.
Slavnostní otevření oválu chce město spojit s otevřením nových fotbalových kabin za víc než 31 milionů korun. Obě investice město platí s přispěním dotace z Kraje Vysočina a podle Švaříčka je to první velká investice do sportovní infrastruktury města za mnoho let.
Stavba zázemí pro fotbalisty skončí do měsíce. "Myslím si, že v červnu by měly být kabiny hotové. V červenci bude následovat kolaudace a pak už by se fotbalisté mohli nastěhovat. Celý areál budeme slavnostně otevírat poslední neděli o (letních) prázdninách," dodal Švaříček.