Moravské Budějovice vyhlásily architektonickou soutěž na modernizaci koupaliště

Město Moravské Budějovice na Třebíčsku vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh na celkovou proměnu letního koupaliště. Podle předpokladu to bude investice asi za 180 milionů korun. ČTK to dnes sdělil místostarosta sedmitisícového města Jan Švaříček (nestraník). Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je 12. října.
"Chceme získat nejlepší možný návrh, který bude odpovídat potřebám obyvatel i návštěvníků města a zároveň bude ekonomicky i provozně udržitelný. Architektonická soutěž nám umožní porovnat různé přístupy," uvedl místostarosta. Odborníci by měli navrhnout řešení bazénů, technologického zázemí koupaliště, jeho sportovních a odpočinkových zón, zeleně i parkování.
Moravskobudějovické koupaliště je z roku 1988. Radnice letos na jaře uvedla, že podle posudku se jeho zázemí nevyplatí opravovat. Je ve špatném technickém stavu a závady jsou opakovaně i na rozvodech vody.
Otevřená jednofázová architektonická soutěž o návrh je organizovaná v souladu se soutěžním řádem České komory architektů. O vítězném návrhu rozhodne porota složená z nezávislých architektů a zástupců města. Předsedou bude architekt Antonín Novák, autor koupaliště na brněnské Kraví hoře nebo plaveckého bazénu v Litomyšli.
Podle vítězného návrhu bude zpracovaná projektová dokumentace k přestavbě koupaliště. Radnice v Moravských Budějovicích počítá s postupným uskutečňováním projektu. Předpokládá, že na něj bude možné využít i dotace.