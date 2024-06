Mosty z poválečné spojenecké hmotné pomoci nahrazují v Třebíči novými

„Původně mělo jít o výměnu dosloužilé konstrukce mostu přes řeku za novou, dřevobetonovou. Nakonec se ukázala nutnost stavby nových pilotů,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Konstrukci tvoří dřevěné trámy, na kterých bude železobetonová deska. „Zároveň s otevřením nového mostu bude umístěn před řekou u rozcestí památník věnovaný původnímu zdejšímu mostu, takzvanému bailey bridge,“ podotkla Martakidisová.

Dva montované železné mosty bailey bridge dostalo město Třebíč v rámci poválečné spojenecké hmotné pomoci. Druhý most tohoto typu dosud slouží jako spojení přes řeku u koupaliště Polanka.

Most v Poušově byl rozmontován na tři díly. Jeden díl získalo do expozice letecké muzeum v Koněšíně. Další díl získal spolek vojenské historie zabývající se druhou světovou válkou. Třetí díl bude vystaven na zmíněném pomníku v Poušově. V úterý o prodeji mostních dílů za symbolickou jednu korunu rozhodli radní.

Změna na Polance

Most na Polance by měl být odstraněn v příštím roce. „Jeho demontáž bude ale složitější: jednotlivé díly jsou k sobě svařeny. I tento most se ale pokusíme někomu darovat,“ dodala Martakidisová.

Polanka získá nový klenutý most. Stávající nevyhovoval Povodí Moravy, podle něhož jeho výška nestačila na zvládnutí stoleté vody. Nový most budou moci přejíždět pouze vozy záchranného systému a cyklisté. Stavba za devět milionů by měla trvat do poloviny května příštího roku.