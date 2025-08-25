Stavba mostu u Habrů přešla do další fáze, neukáznění řidiči však zůstávají

Martin Vokáč
  8:52aktualizováno  8:52
Práce na stavbě silničního mostu na silnici 38 u Habrů na Havlíčkobrodsku se dostávají do další fáze. Spodní část mostu je dokončená, dělníci se přesouvají k betonáži nosné konstrukce. Stavbu bude ještě dva měsíce provázet uzavírka hlavního tahu z Vysočiny na Kolín. A stále se najde dost řidičů, kteří nerespektují oficiální objížďky.
„Těžkou techniku v této fázi stavby vystřídaly motorové pily, a hlavně kladiva a ruce,“ líčí Jiří Veselý, regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem výstavby.

Na stavbě denně pracuje kolem dvaceti dělníků. Jejich úkolem v těchto dnech je zajistit vybudování nosné konstrukce, na niž bude později položena vozovka. V tuto chvíli konstrukci podepírá mohutné lešení.

Největší vrtná souprava v akci. Pomáhá při stavbě nového mostu na Vysočině

„Vážou se zde ocelové výztuže a ze dřeva, desek, trámů a hranolů se postupně sestavuje bednění,“ popsal Veselý. Dělníci si musí pospíšit. Vše je třeba stihnout do prvního týdne v září. V tu dobu je v plánu betonáž nosné konstrukce. „Na tu bude použito okolo 550 kubíků betonu,“ dodal mluvčí.

Mnoho času nezbývá ani do samotného otevření mostu. Ten by měl být znovu průjezdný už na konci října. Práce za 48 milionů korun bez DPH provádí stavební firma Strabag.

Dlouhé a nepohodlné objížďky

Až do otevření mostu bude trvat kompletní uzavírka jak hlavního tahu mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem, tak příjezdu do centra města po silnici od Světlé nad Sázavou, která vede pod mostem.

Oficiální objížďka vede pro automobily do 7,5 tuny z Havlíčkova Brodu na Chotěboř a Golčův Jeníkov. Vozidla těžší musí po silnicích první třídy přes Chrudim a Ždírec nad Doubravou.

Objízdné trasy ale nejsou zrovna krátké a pohodlné. Spousta řidičů proto stále jezdí skrz Habry či po úzkých silničkách přes okolní vsi. „Nezřídka se stává, že řidiči přijedou až k hranici stavby a tam zbytečně zmatkují, nebo se dokonce někteří snaží stavbou projet,“ říká Jiří Veselý.

„Vždy bude existovat určité procento neukázněných řidičů. Každý si chce cestu co nejvíc zkrátit a je dost těch, kteří kvůli tomu riskují a porušují předpisy,“ nechal se slyšet starosta Habrů Pavel Víšek.

Okolní vesnice zahltila auta

Hlavně zpočátku město s neukázněnými řidiči bojovalo. I když by průjezd po staré cestě skrz Habry byl nejjednodušší, zkomplikoval by život místním. A navíc by ohrozil i rekonstrukci kanalizace, která právě v těchto dnech finišuje. Nasměrovat tisíce aut do centra města tak nepřipadalo v úvahu.

Přesto se každou chvíli najde řidič, který to skrz Habry zkusí. Na příjezdu do města od Havlíčkova Brodu je zákaz vjezdu s tím, že vjezd je povolen jen dopravní obsluze. Jiné vozy by tam jezdit neměly. Byť v místě není žádná fyzická zábrana.

„Silnice je volná. Musí tak být pro vozy integrovaného záchranného systému, autobusy i třeba místní obyvatele. Neměl by tu ale jezdit nikdo, kdo se za dopravní obsluhu označit nedá. Policie je tu každý den a neukázněné řidiče pokutuje,“ podotýká Víšek.

Kvůli bourání mostu se řidiči kamionů vydali na úzké silničky. Zaplatili za to

Rekonstrukce mostu na obchvatu Habrů začala na počátku května a od té doby ji provází i uzavírka. První dny trpěly vedle Habrů i vesnice jako Tis, Bačkov a Zboží. Prakticky veškerá doprava, kolem deseti tisíc aut denně, se jim natlačila mezi domy a do úzkých silniček.

„To bylo úplně šílené, co se tady dělo. Veškerá doprava, která do té chvíle proudila po hlavním tahu, včetně velkých a těžkých kamionů, se nahrnula na úzké silnice třetí třídy a k nám do obce. Za jednu minutu jsme tu napočítali i neuvěřitelných 25 kamionů,“ popisoval starosta Tisu David Kozlík. Zhruba po týdnu se i za důkladné asistence policie situace uklidnila.

Nebýt Dukovan, most se bourat nemusel

ŘSD nechalo most u Habrů zdemolovat a staví na jeho místě nový. Zajímavostí přitom je, že nebyl v nikterak špatném stavu. Pocházel z roku 1982, klasifikován byl stupněm III – dobrý a naposledy byl opravován před sedmnácti lety. ŘSD ho ovšem muselo nechat vyměnit kvůli nízké nosnosti. Za běžných podmínek totiž unesl jen 34 tun, ve výjimečných případech až 240 tun.

Protože je ale silnice 38 mezi Kolínem a Jihlavou zařazena do takzvaných návozových tras pro rozšíření dukovanské jaderné elektrárny, očekává se, že komponenty, jež se tudy budou přepravovat, budou až třikrát těžší. Most tedy bylo nutné zbourat a postavit nový s větší nosností. „Nový bude mít nosnost až 900 tun a životnost až sto let,“ slibuje Jiří Veselý.

