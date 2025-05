Minulý týden v pondělí zahájilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) demolici stávajícího a stavbu nového mostu na okraji Habrů. Uzavřena kvůli tomu musela být silnice 38 spojující Havlíčkův Brod s Kolínem. Jde o jeden z vůbec nejvíce frekventovaných tahů na Vysočině.

Po silnici denně projede na deset tisíc aut. Až třetinu z nich tvoří nákladní kamionová a tranzitní doprava. Té úřady stanovily dlouhou objížďku po silnicích první třídy přes Chrudim a Ždírec nad Doubravou. Málokterý řidič se tím ale řídil. Většina jich v prvních dnech dojela až ke staveništi a teprve tam řešila, jak dál. Nejkratší cesta vede přes Bačkov, Zboží a Tis.

„To bylo úplně šílené, co se tady dělo. Veškerá doprava, která do té chvíle proudila po hlavním tahu, včetně velkých a těžkých kamionů, se nahrnula na úzké silnice třetí třídy a k nám do obce. Za jednu minutu jsme tu napočítali i neuvěřitelných 25 kamionů,“ líčí starosta Tisu David Kozlík.

Okamžitě začal volat a psát na všechny strany, že takto to dál nejde. Ozvali se i jeho kolegové ze sousedních vsí i z Habrů. Několik dní trvalo, než se situace alespoň částečně uklidnila.

Přibylo značení, zakročila i policie

„Nad rámec jsme přidali další dopravní značení, aby nedocházelo k tomu, že řidiči nám přijedou až bezprostředně k uzavírce na stavbě a tam svými vozy buď nebezpečně manévrují, nebo se snaží uzavírku objet mimo oficiální objízdné trasy, čímž způsobují dopravní komplikace v okolních obcích,“ uvedl mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Zakročila rovněž policie. Okolí Habrů takřka nepřetržitě monitorují hlídky. „Provedli jsme revizi dopravního značení a denně do oblasti vysíláme hlídky. Policisté za dobu uzavírky udělili desítky pokut. Zpočátku řidičům jen domlouvali, postupně ale přešli k postihům. Ty nyní udělujeme v maximální možné výši 2 500 korun,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Potíž je v délce a značení objízdné trasy. Vozidla nad dvanáct tun by při cestě od Kolína měla odbočit u Čáslavi a dojet až do Chrudimi, odkud se přes Ždírec nad Doubravou dostanou do Havlíčkova Brodu. A naopak. V prvních dnech ale téměř nikdo značení nezaregistroval nebo se jím prostě nechtěl řídit a najet až sto kilometrů navíc.

Pomohlo až doplnění značek a represe

„Objížďka je sice velice dlouhá, to ale řidiče kamionů neopravňuje vjíždět do zákazů na úzké komunikace nepřizpůsobené pro provoz takových vozů,“ dodala Čírtková.

„Pomohlo až doplnění značení se zákazem vjezdu vozidel nad 12 tun a policejní represe. Za nasazení a práci bychom policistům chtěli velice poděkovat. Jsou tu opravdu denně a situaci řeší,“ konstatoval Kozlík. Policie slibuje další kontroly.

Postupem času se situace zlepšila jak v Tisu, tak v dalších okolních obcích. „Stále se ovšem najdou řidiči, kteří značení vidět nechtějí a do zákazů vjíždí. Je ale dobře, že jich ubývá. Pokud se jich vyskytne víc najednou, jsme v kontaktu se starosty v okolí a flexibilně se to snažíme řešit,“ přidává se starosta Habrů Pavel Víšek.

Uzavírka hlavního tahu u Habrů má trvat pět měsíců, nový most má být uveden do provozu v říjnu. Do té doby jsou nákladní vozidla směrována, jak je již výše zmíněno, na Chrudim. Osobní doprava by měla jezdit přes Českou Bělou a Chotěboř. Skrz Habry kvůli dalším uzavírkám vozy neprojedou.

Z mostu zbyly dva tisíce tun suti

Samotný most, kvůli němuž veškeré manévry započaly, už prakticky neexistuje. V uplynulých dnech ho bagry s hydraulickými nůžkami rozstříhaly a snesly. „Svezeno na mezideponii bylo kolem dvou tisíc tun suti. Ta teď bude vytříděna a částečně recyklována tak, že nadrcený materiál bude znovu zapracován do stavby,“ pravil Veselý.

Trochu paradoxní se může zdát fakt, že technický stav mostu nebyl nikterak špatný. Odborní technici ho dokonce klasifikovali stupněm III - dobrý. Postaven byl v roce 1982, naposledy byl kompletně opravován před sedmnácti lety.

28. dubna 2025

Jenže most má jinou slabinu, kvůli které musí být nahrazen. Má nízkou nosnost, běžně pouze 34 tun, výjimečně až 240 tun. Protože je silnice 38 zařazena mezi takzvanými návozovými trasami pro stavbu elektrárny v Dukovanech, nestačí to. Zvažované nákladní soupravy dopravující komponenty na stavbu mohou být až třikrát těžší.

„Z toho důvodu bylo rozhodnuto o komplexní přestavbě mostu. Nový bude mít nosnost až 900 tun a životnost sto let,“ prozradil mluvčí ŘSD. Za zhotovitele díla byla vybrána společnost Strabag, která se práce zavázala vykonat za bezmála 48 milionů korun bez DPH.