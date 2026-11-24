Přímo v Havlíčkově Brodě za běžných okolností pro motoristy slouží mosty dva. V Dolní ulici je historický kamenný most, nedávno opravený. A o necelé tři stovky metrů dál po proudu Sázavy novější most se čtyřproudou Masarykovou ulicí. Ten je však momentálně kvůli kompletní rekonstrukci zavřený.
Nepočítaje jihovýchodní obchvat, který je daleko od centra a mimo intravilán města, v Brodě jiné přemostění pro auta neexistuje. Nejbližší je v Okrouhlici. Tento nedostatek se ještě velmi výrazně umocnil při uzavírce hlavního mostu v Masarykově ulici.
Třetí most Havlíčkův Brod potřebuje. Neukazuje se to jen nyní, když je uzavřený most v Masarykově ulici. Třetí most by ulevil dopravě i za normálních okolností.
Petr Vozábarchitekt a volební lídr Pirátů
„Třetí most Havlíčkův Brod potřebuje. Neukazuje se to jen nyní, když je uzavřený most v Masarykově ulici. Třetí most by ulevil dopravě i za normálních okolností,“ je přesvědčen Petr Vozáb, volební lídr Pirátů. Svou myšlenku rozvinul na předvolebních besedách i pro iDNES.cz.
„Nový most v západní části města by dopravě v celém městě dokázal výrazně ulevit. Zatím se tím ale vůbec nikdo nikterak nezabýval,“ naznačil i Petr Krejčí, dopravní expert opozičního uskupení Naše Česko.
„Bavme se o tom, udělejme alespoň studii“
Jenže ani jedno uskupení nemá sílu své nápady jakkoliv prosadit. Naše Česko má jen dvě místa v pětadvacetičlenném zastupitelstvu a sedí v opozici, Piráti se do něj nedostali vůbec. „Město se ale takovým nápadem nikdy oficiálně nezabývalo. Chtěli bychom tuto otázku alespoň otevřít,“ podotkl Krejčí.
Jasnou představu, kde by nový most mohl stát a jak by měl být dimenzován, nemá. To všechno by podle něj mělo vyplynout ze studie vypracované akreditovanými odborníky. Krejčí by možnosti chtěl probrat po stránce územního plánu, majitelů pozemků, ale třeba i s Krajem Vysočina. Rád by viděl rovněž studii dopadů případného mostu na dopravu ve městě.
„Třeba by se přišlo na to, že je ten nápad fakt nereálný. Nevím. Nikdy se žádná taková studie nedělala a já nedokážu odhadovat, jak my mohla vyjít,“ dodává Petr Krejčí.
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Více jasno o umístění mostu má Petr Vozáb. Podle něj by ideálním místem pro přemostění byl konec místní části Dolní Papšíkov. V místech, kde se Lipnická ulice začíná zvedat k Hornímu Papšíkovu, by mohla silnice zamířit přes železniční trať i přes Sázavu a vyústit v Ledečské ulici u rozvodny.
„Prostorově by to tam mělo vycházet, navíc by se tam most ztratil v zeleni,“ domnívá se Vozáb, povoláním architekt. „Stačila by i menší městská komunikace, nemusí to být zrovna další obchvat,“ dodal. Lokalitu u Ledečské ulice dobře zná, ve svých projektech se jí zabývá.
Problémem jsou peníze i železniční trať
Podle starosty Zbyňka Stejskala (ODS) je to zajímavá myšlenka. Ovšem v současné době ji nepovažuje za reálnou. „Jakékoliv zlepšení dopravy ve městě vždy uvítám. A nový most by k tomu mohl přispět. Prověřit by se to mohlo. Nicméně velkým kamenem úrazu tu bude železniční trať,“ naznačil starosta. Její překonání by dle něj projekt natolik prodražilo, že by byl neufinancovatelný.
Že z hlediska rozvoje města bude třetí most přes Sázavu v budoucnu potřeba, si uvědomuje i místostarosta odpovědný za resort dopravy Libor Honzárek (Město moderně). „Dříve či později bude nutností, na západě města skutečně chybí,“ přikyvuje.
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Jedním dechem ale dodává, že jakékoliv kroky mířící směrem k mostu v současné době nedávají smysl. Současná priorita třetí most není a zjevně ještě dlouho nebude. „Ta myšlenka logiku má, ale ne pro nejbližší roky,“ odpovídá s až kategorickou jistotou.
„Aby takovou záležitost za stovky milionů korun budovalo město, je naprosto nereálné. Už teď máme převis poptávky po rekonstrukcích ulic a městských komunikací. Ročně do nich dáváme vyšší desítky milionů korun,“ tvrdí.
Zafinancovat by to musel kraj, tvrdí radnice
Záležitost by ale vedení Brodu mohlo někdy v budoucnu otevřít při jednáních s představiteli Kraje Vysočina. Jak Lipnická, tak Ledečská ulice totiž patří právě kraji. A město by trvalo na tom, aby jejich případnou spojnici zafinancoval kraj. Ze svého do takové investice jít nechce. Přesvědčování kraje může zabrat spoustu let i volebních období.
Mimochodem, Kraj Vysočina už v minulosti v podobných místech novou silnici budovat chtěl. V plánu měl propojit Ledečskou ulici s Masarykovou kolem areálu psychiatrické léčebny, bez mostu přes Sázavu. Jenže odpor obyvatel místní části Perknov byl silnější, nelíbilo se jim vedení nové silnice lokalitou Lázničkovy stráně.
Vedení města pak přislíbilo, že nechá prověřit, zda by silnice mohla vést rozlehlým a nevyužitým areálem léčebny. K tomu ovšem také nikdy nedošlo.
„Vedení města nic neudělá samo, vždy se odkazuje na vyšší místa, na kraj a na stát, a jen čeká. Nemá odvahu se pustit do revoluční investice, což by spojnice Lipnické a Ledečské ulice rozhodně byla,“ kritizuje už několik volebních období stejné vedení města Petr Vozáb.
Nový most by dle Pirátů mohl vzniknout na západě města jako spojnice Lipnické a Ledečské ulice. Vedení města je zdrženlivé.
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