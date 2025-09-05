Čtyřicetimetrové pilíře už stojí. U Brtnice budují druhý nejvyšší most na Vysočině

Tomáš Blažek
  15:12aktualizováno  15:12
Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu už stojí. Stavbaři pravděpodobně ještě letos začnou s betonováním vrchní mostní konstrukce. Budování obchvatu Brtnice na cestě mezi Jihlavou a Třebíčí zatím běží hladce. Po nové silnici a druhém nejvyšším mostu na Vysočině by se mělo jezdit za dva roky.

O postupu prací informoval hejtman kraje Vysočina Martin Kukla (ANO). „Stavba běží podle plánu, dokonce ještě o něco lépe, pilíře rostou jak houby po dešti. Pokud bude přát počasí, chtěli by stavbaři letos začít už pokládat horní část mostu na pilířích,“ řekl Kukla.

Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu na budoucím obchvatu Brtnice už stojí. Jeden z nich se právě dokončuje, další již jsou postaveny.
Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu na budoucím obchvatu Brtnice už stojí. Jeden z nich se právě dokončuje, další již jsou postaveny.
Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu na budoucím obchvatu Brtnice už stojí. Jeden z nich se právě dokončuje, další již jsou postaveny.
Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu na budoucím obchvatu Brtnice už stojí. Jeden z nich se právě dokončuje, další již jsou postaveny.
10 fotografií

Jeden z pilířů je ve fázi dokončování vrchní části, další již jsou postaveny. „Předpokládané zprovoznění díla podle smlouvy je říjen 2027. Pokud se to podaří dříve, budeme samozřejmě jenom rádi. Předpokládáme, že firma bude na stavbě pracovat letos až do konce roku, pokud to povětrnostní vlivy dovolí. Zatím jedou rychleji, než určuje harmonogram,“ pověděl hejtman.

Stavba brtnického obchvatu nad údolím říčky Brtničky je pozoruhodná v rámci Vysočiny rozměry svého největšího mostu - se svou výškou až 40 metrů nad zemí půjde o druhý nejvyšší most v kraji po tom dálničním ve Velkém Meziříčí.

Brtnický most bude dlouhý 311 metrů, bude mít sedm polí, tedy úseků od podpory k podpoře. Na obchvatu pak přibudou ještě další dva menší mosty, které budou převádět místní komunikaci, a podchod pro pěší. U nové silnice bude postavena také protihluková stěna o délce 385 metrů a 43 metrů dlouhá opěrná zeď.

Padla Česnekova stodola, za války se tu střílelo

Největší most se bude tyčit nad brtnickou čistírnou odpadních vod. „Tu nelze zastavit, musí být stále v provozu, takže se staví nad čistírnou. Stavba obchvatu nás zatím nijak neomezuje. Omezení přijdou, až se bude obchvat napojovat na stávající silnice,“ poukázal brtnický starosta Jan Přibyl.

Přímo v místě stavby mostu - přesněji řečeno pod ní - na výpadovce z Brtnice směrem na Bransouze mohou chodci procházet chodníkem ve vymezeném koridoru, za dodržení bezpečnostních opatření. Procházejí totiž stavbou. „Není to ideální, ale jde to,“ podotkl Přibyl. Silnice z Brtnice na Bransouze je průjezdná bez omezení.

Stavba obchvatu Brtnice začala. Jeho trasu v terénu vykreslily buldozery

V rámci stavby obchvatu byla zbourána jedna z neokázalých dominant příjezdu k Brtnici od Třebíče - takzvaná Česnekova stodola. Nevyužívaná stará prkenná stodola se stala na konci druhé světové války dějištěm dramatu. Zde došlo 6. května 1945 k přestřelce mezi vojáky z „trestné“ německé kolony a muži z brtnické domobrany. Němci sem vyslali své vojáky a techniku poté, co v předtuše konce bojů vypuklo v Brtnici ze 4. na 5. května povstání.

Přestřelka si vyžádala čtyři životy na straně brtnických povstalců. Nedaleko stodoly je na památku události malý pomníček. „Stodola už byla kvůli obchvatu zbourána, ale pomníček na místě zůstane. Jeho už se obchvat nebude dotýkat, protože skončí před ním,“ uvedl Přibyl.

Přemístěn nebude ani raně barokní kamenný sloup z roku 1676 se soškou sv. Leopolda na místě, kde se budoucí obchvat napojí na stávající příjezd do Brtnice od Jihlavy. Této kamenné památce se obchvat také vyhne.

Navazovat budou obchvaty Zašovic a Okříšek

Pět kilometrů od vyústění brtnického obchvatu na starou silnici začne už v říjnu stavba dalšího obchvatu, tenkrát menšího obkroužení obce Zašovice o délce asi půldruhého kilometru.

„Rovněž tento obchvat by měl být zprovozněn v říjnu roku 2027,“ pravil hejtman Kukla.

Dále bude navazovat obchvat Okříšek, jehož stavba začne v roce 2027. Jako poslední na této trase přijde na řadu obchvat Třebíče, který se začne stavět pravděpodobně na začátku roku 2028 tak, aby byl dokončen nejpozději do roku 2031.

V tom roce už musí být trasa Jihlava - Třebíč připravena na přepravu nadrozměrných komponent pro stavbu 5. a 6. bloku jaderné elektrárny Dukovany. Její přípravu zahájila jihokorejská společnost KHNP letos 8. srpna podrobným geotechnickým průzkumem lokality.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Sýpka hostí tradiční textilní techniky

Přijďte si zkusit něco, co se dnes jen tak nevidí. V Sýpce Lemberk se zájemci setkají s tradičními textilními technikami. V sobotu si vyzkoušejí textilní zpracování kopřivy.

5. září 2025  15:30

Hrad hostí varhanní maraton

Neobvyklou akci nabídne v sobotu hrad Valdštejn u Turnova. Proběhne tu třetí ročník multižánrového hudebního programu v různých částech hradu, složený z krátkých koncertů nejen na varhany.

5. září 2025  15:20

Jan Jindřich Lucemburský bude mít před kostelem v Brně-Králově Poli sochu

Moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský (1322 - 1375) bude mít před kostelem v brněnské části Královo Pole sochu. Za jejím vznikem stojí Královopolský...

5. září 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Čtyřicetimetrové pilíře už stojí. U Brtnice budují druhý nejvyšší most na Vysočině

Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu už stojí. Stavbaři pravděpodobně ještě letos začnou s betonováním vrchní mostní konstrukce. Budování obchvatu Brtnice na cestě mezi Jihlavou a...

5. září 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veletrh sportu míří do arény

Desítky sportovních klubů z celého Libereckého kraje se v sobotu představí na veletrhu Sport Live v liberecké aréně. Umožní tak každému malému i velkému návštěvníkovi vyzkoušet si, jaké to je být...

5. září 2025  15:10

Stejně jako loni dorazil na letňanské náměstíčko u Tupolevovy ulice burčák z Moravy.

vydáno 5. září 2025  15:03

Plzeň za 30 milionů promění dříve zanedbanou plochu ve sportovní Predator Park

Víceúčelový sportovní Predator Park s pumptrackem, s běžeckým oválem a překážkovou dráhou s workoutovými prvky vybuduje na nevyužívané a zanedbané ploše u...

5. září 2025  13:24,  aktualizováno  13:24

V Karlových Varech se dnes po rekonstrukci otevřel bazén v Alžbětiných lázních

Po téměř dvouměsíční rekonstrukci se dnes v Karlových Varech otevřel veřejný vnitřní bazén v Alžbětiných lázních. Opravy začaly po filmovém festivalu v...

5. září 2025  13:23,  aktualizováno  13:23

Farmu obsadí country festival

Od pátku do neděle obsadí Farmu Vysoká u Chrastavy 14. ročník Country Festivalu Vysoká 2025. Návštěvníky opět čekají westernové závody, ukázky parkurového skákání, indiánská vesnička, farmářská...

5. září 2025

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od...

5. září 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Brňané si mohou od 17. září na výstavišti projít virtuální model nového nádraží

Novým brněnským nádražím a jeho okolím se ve virtuální realitě mohou lidé od 17. září procházet na výstavišti v Brně. Asi třičtvrtěhodinovou komentovanou...

5. září 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Brňané si mohou od 17. září na výstavišti projít virtuální model nového nádraží

Novým brněnským nádražím a jeho okolím se ve virtuální realitě mohou lidé od 17. září procházet na výstavišti v Brně. Asi třičtvrtěhodinovou komentovanou...

5. září 2025  13:01,  aktualizováno  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.