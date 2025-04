Třebíč zkusí zachránit most Bailey Bridge. I když už rozhodla o jeho snesení

„My jsme v radě města schválili záměr snést ten most vcelku. Máme na to zpracovaný posudek, uvidíme, jestli se to podaří a jestli jeho technický stav dovolí jeho umístění někde jinde,“ pronesl třebíčský starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč).

Podle něj zatím není jasné, zda lze most rozebrat. „Na některých místech jsou totiž jeho spoje svařené, protože most byl na své místo umístěn jako provizorium. Uvidíme, jestli je schopen dalšího života bez nutného drahého repasu,“ dodal starosta.

Most Bailey byl na Polanku v místě poblíž tamního koupaliště umístěn v rámci poválečné obnovy zničených komunikací. Loni byla vedle něj městem zahájena stavba nové klenuté betonové lávky za zhruba deset milionů korun s odůvodněním, že most Bailey nemůže pro svou nízkou výšku nad hladinou řeky vzdorovat padesátileté či stoleté povodňové vodě.

Nevím, co na to mám říct, vůbec to rozhodnutí nechápu. Nemá žádnou logiku. Pro most Bailey nebude jednoduché najít využití jinde a nebude snadné ho z Polanky přemístit někam jinam. Stanislav Neuman zastupitel Třebíče za sdružení Třebíč občanům!

Podnět na záchranu mostu za skupinu aktivistů loni podal opoziční třebíčský zastupitel Stanislav Neuman (Třebíč občanům!), který zorganizoval za záchranu mostu také petici. Podepsalo ji asi I 500 lidí.

Neuman a jeho názoroví spřízněnci tvrdili, že město by na Polance mělo most Bailey zachovat a pro účely ochrany okolí řeky proti povodním by postačilo toto ocelové přemostění jen kupříkladu o metr zvednout.

Největší památka na druhou světovou válku

Rozhodnutí třebíčských radních v Neumanovi nyní vyvolalo pobavení i rozpaky. „Nevím, co na to mám říct, vůbec to rozhodnutí nechápu. Nemá žádnou logiku. Pro most Bailey nebude jednoduché najít využití jinde a nebude snadné ho z Polanky přemístit někam jinam,“ míní Neuman.

„Řešení, které jsme navrhovali, by se vešlo do milionu korun. Most zvednout, umístit na původní základy a opravit. Chápu, že nyní už město nemůže starý most vedle nové lávky na tom místě nechat. Je to ale největší památka na druhou světovou válku v Třebíči, tak by skutečně stálo za to ho zachovat,“ soudí Stanislav Neuman.

Nová lávka by měla být podle Pacala schválena do předčasného užívání ideálně už od 1. května, aby na Polance zůstalo zachováno spojení obou břehů řeky. Pak mohou začít práce na snesení mostu Bailey.

Národní památkový ústav (NPÚ) v Telči loni v létě souhlasil, aby byl třebíčský most Bailey prohlášen za státem chráněnou kulturní památku. Podnět k tomu podal zmíněný zastupitel Neuman.

Třebíčská radnice však mezitím naplánovala, že most nahradí novou lávkou. „Loni v srpnu jsme most doporučili prohlásit za kulturní památku, v té době už ale existoval souhlas s odstraněním stavby,“ přiblížila mluvčí NPÚ v Telči Ilona Ampapová.

Jeden most už byl odstraněn, jiný v kraji není

Kvůli rozhodnutí o odstranění stavby proto ministerstvo kultury řízení o zpamátnění mostu Bailey loni nezahájilo. „Kdyby vznikla nyní nová situace, tak bychom ji vyhodnotili a reagovali na ni. Ale pokud vím, tak nás zatím nikdo nekontaktoval v té věci, takže se nemohu vyjádřit,“ sdělila Ampapová.

Památkářská komise se loni rozhodla doporučit most z druhé světové války k prohlášení za kulturní památku většinou hlasů. „Most,“ psali památkáři ve svém vyjádření, „dnes lávka pro pěší a cyklisty na Polance, je z hlediska konstrukčního a materiálového zajímavou technickou památkou, dokladem vývoje mostních konstrukcí ve 20. století a dodnes funkčním artefaktem vojenské historie. Svou existencí nám připomíná události druhé světové války a proces následující poválečné obnovy, která zanechala své stopy také v Třebíči, a to v podobě dvou ženijních mostů, původně určených pro válečné účely.“

Podle památkářů není znám jiný typ této konstrukce v Kraji Vysočina, když druhý, typově podobný most v Třebíči-Poušově byl už odstraněn v roce 2023 a nahrazen novým mostem.

Celkem je podle památkářů identifikováno asi přes dvacet mostů Bailey v celém Česku, ty však postupně mizejí a jsou nahrazovány novými. „Komise si je plně vědoma všech otázek spjatých s praktickou stránkou zachování a obnovy třebíčského mostu, který bude vyžadovat opravu korozí napadených částí, a je si vědom také dalších veřejných zájmů, které zde existují jako například ochrana před stoletou vodou. Památková a historická hodnota mostu, kterou komise musí zvažovat, je však nepopiratelná. Proto odborná organizace dospěla k doporučujícímu závěru,“ vyjádřili se památkáři.

Vynález, který byl oceněn rytířským stavem

Mostní konstrukci typu Bailey Bridge vyvinul za druhé světové války ve Velké Británii v letech 1940 a 1941 civilní pracovník britského ministerstva války Donald Coleman Bailey (1901–1985). Za svůj vynález byl po válce povýšen do rytířského stavu.

Speciální konstrukce těchto stavebnicových ženijních mostů umožňovala jejich relativně jednoduchou přepravu a vysokou rychlost stavby, přičemž k jejich převozu i sestavení nebyla potřeba těžká technika a mosty se daly postavit jen s využitím síly i pouhých několika desítek vojáků. Současně přitom měly vysokou nosnost.

Po válce byly tyto mosty využívány k obnově poničené infrastruktury. To byl krátce po válce i případ mostu v Třebíči na Polance, který dodala mezinárodní organizace poválečné pomoci UNRRA. „V republice se nachází zhruba 15 z původně 23 zdokumentovaných mostů, z nichž pouze most v Kuněticích je kulturní památkou,“ napsala mluvčí telčského NPÚ Ampapová.