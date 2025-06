Původní most na silnici 38 spojující Havlíčkův Brod a Kolín už je pryč. Na jeho místě vznikají základy pro most nový. Právě v těchto dnech má práci hlavně obří vrtná souprava. Ta je vysoká jako třípodlažní dům.

„Vrtá otvory pro piloty až do hloubky třináct metrů. Pilot bude celkem třicet, po devíti na opěrách a dvanáct ve středových pilířích nového mostu,“ popsal Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) pro Kraj Vysočina. Právě ŘSD je majitelem silnice i mostu a investorem rekonstrukce.

Jak Veselý dodal, na místě pracuje mimo jiné také četa svářečů. „Ti svářejí armatury z betonářské oceli pro základy mostu. Následovat bude jejich betonáž. Předpokládáme, že v druhé polovině prázdnin už bychom mohli provést i betonáž mostovky,“ prozradil mluvčí s tím, že denně se na stavbě podílí až dvacet dělníků.

Práce zatím postupují dle harmonogramu. „Přispívá k tomu i příznivé počasí,“ podotkl Veselý. Nový most by měl být uveden do provozu v říjnu. Alespoň tak to při podpisu zakázky za 48 milionů korun slíbila zhotovitelská společnost Strabag.

Oficiální objížďku nedodržuje každý řidič

Do té doby bude silnice 38 u Habrů uzavřena. Oficiální objízdné trasy pro vozidla do 12 tun vedou obousměrně z Golčova Jeníkova přes Chotěboř na Havlíčkův Brod. Vozy nad 12 tun musí po silnicích první třídy z Čáslavi přes Chrudim a Ždírec nad Doubravou.

Ne každý řidič to však dodržuje. Kritická situace byla v obcích poblíž Habrů hlavně hned po zavření silnice v polovině května. Automobily byly zahlceny hlavně obce Tis, Zboží a Bačkov. Na úzké a pro těžké nákladní automobily absolutně neuzpůsobené silnice třetí třídy se nahrnuly tisíce kamionů.

„To bylo úplně šílené, co se tady dělo. Veškerá doprava, která do té chvíle proudila po hlavním tahu, včetně velkých a těžkých kamionů, se nahrnula na úzké silnice třetí třídy a k nám do obce. Za jednu minutu jsme tu napočítali i neuvěřitelných 25 kamionů,“ popisoval starosta Tisu David Kozlík.

Během pár dní se i za asistence a posléze i sankcí policie podařilo situaci zlepšit. I když zcela ideální není ani dnes. Několikrát za týden se stane, že kamiony zablokují vyústění úzké silničky z Tisu na silnici 38 u Kamene.

Na hlavním tahu je v těchto místech kvůli dalším opravám zaveden kyvadlový provoz. Pokud jedou od Havlíčkova Brodu osobní auta a chtějí odbočit na Tis, přes stojící kamiony se na odbočku nevejdou a celý úsek se zablokuje.

Důvodem rekonstrukce je nízká nosnost

Zajímavostí je, že most na silnici 38 u Habrů nebyl v nikterak špatném stavu. Klasifikován byl stupněm III - dobrý. ŘSD ho ovšem muselo nechat vyměnit kvůli nízké nosnosti. Za běžných podmínek totiž unesl jen 34 tun, ve výjimečných případech až 240 tun.

Protože je ale silnice 38 mezi Kolínem a Jihlavou zařazena do takzvaných návozových tras pro rozšíření dukovanské jaderné elektrárny, očekává se, že komponenty, jež se tudy budou přepravovat, budou až třikrát těžší. Most tedy bylo nutné zbourat a postavit nový s větší nosností. „Nový bude mít nosnost až 900 tun a životnost až sto let,“ slibuje Jiří Veselý.