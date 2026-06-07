Mše v Jihlavě připomněla blahoslavené Bulu a Drbolu u někdejšího popraviště

Dnešní mše v Jihlavě připomněla blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu u někdejší věznice, kde byli počátkem 50. let komunisty mučení a popravení. Obřad se konal den po jejich slavnostním blahořečení v Brně. Bohoslužbu v zaplněné aule jihlavské Vysoké školy polytechnické vedl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, další stovky lidí ji sledovaly v ulici vedle auly u dvou velkoplošných obrazovek.
Beatifikace obou kněží je podle Přibyla důležitá nejen pro církev, ale pro život celé společnosti. "Žijeme totiž ve světě, kde je možné současně se pohoršovat nad nespravedlností a krutostí 50. let a pak si večer pustit příslušnou epizodu ze seriálu Třicet případů majora Zemana, kde je skutečnost vykreslena způsobem na hony vzdáleným pravdě," řekl v promluvě. Uvedl mimo jiné i to, že dnes je člověk obíraný o svobodu plíživým a nenápadným způsobem nejrůznějšími sliby. "Morální dno stále klesá v politice i v běžném životě a my si zvykáme na stále horší standardy," uvedl.
Oba kněží byli v sobotu na brněnském výstavišti blahoslavení jako první mučedníci v moderních českých dějinách. Slavnostní bohoslužby se tam podle brněnského biskupství účastnilo okolo 13.200 věřících, asi 300 kněží a biskupů a stejný počet ministrantů.
Další obřady dnes byly ve Starovičkách, kde se narodil Drbola a v Bulově rodišti v Lukově u Moravských Budějovic.
Mše v Jihlavě začala v 17:00. Podle odhadů převýšil celkový počet účastníků tisícovku. Před obřadem položil Přibyl květiny k památníku v místě, kde byly vykonávané hrdelní tresty. Památku popravených mezi dalšími uctili také předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), zástupci kraje, města, vysoké školy a politických vězňů. Generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka pak v aule předal dvěma jihlavským farnostem ostatky blahoslavených kněží.
Oba byli popraveni v souvislosti s takzvanými babickými procesy. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím. Drbola byl před smrtí babickým farářem, Bula sloužil v Rokytnici nad Rokytnou na Třebíčsku.