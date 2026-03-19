Muž, který v Jihlavě prodával drogy i mladistvým, skončil ve vazbě

Policie obvinila devětatřicetiletého muže, který v Jihlavě prodával pervitin i mladistvým dívkám. Skončil ve vazbě, když jednu z nich navzdory soudnímu zákazu opakovaně kontaktoval. Může jít do vězení až na deset let. Už v minulosti byl trestaný. Odpykal si i nepodmíněný trest a až do roku 2027 je ve zkušební době podmíněného propuštění. V dnešní tiskové zprávě o případu informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.
"Drogy muž dalším lidem poskytl v desítkách případů. Byly mezi nimi i dvě mladistvé dívky, kterým muž drogy prodával nebo poskytoval zdarma k užívání přibližně v době od začátku loňského roku do léta," uvedla Kroutilová.
Když začala policie muže stíhat, poučila ho, že nesmí nejen pokračovat v trestné činnosti, ale ani působit na svědky, což nedodržel. "Obviněný muž se i následně snažil vyhledávat přítomnost jedné z mladistvých dívek, které předtím poskytoval drogy. Užívání pervitinu přitom mělo vážné následky na její způsob života a zdraví. Na základě rozhodnutí soudu mu byl v lednu uložen zákaz kontaktovat dívku, a to osobně, telefonicky i elektronickou komunikací. Přesto v únoru muž minimálně dvakrát vyhledal její přítomnost, když spolu jeli trolejbusem," dodala Kroutilová.
Jeho chování mu tak vyneslo navíc obvinění kvůli ohrožování výchovy dítěte formou svádění k zahálčivému a nemravnému způsobu života a maření výkonu úředního rozhodnutí.