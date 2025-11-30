Oznamovatel uvedl, že přišel ke svému zaparkovanému autu a na kapotě si všiml několika kapek krve. Opodál leželo oblečení a z výšky zaregistroval podivné zvuky. Když se podíval nahoru, uviděl na jehličnatém stromu ve výšce několika metrů muže, který se křečovitě držel větví.
Policisté po takové zprávě okamžitě vyrazili na určené místo a na pomoc si zavolali profesionální hasiče i záchranáře.
„Všem zasahujícím bylo jasné, že je potřeba jednat velice uváženě, ale současně rychle, protože bylo zřejmé, že muž na stromě je silně podchlazený. Na sobě měl pouze spodní prádlo a tričko, navíc hrozilo riziko pádu,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Jenže muž se zpočátku pomoci ze strany zasahujících hasičů a policistů bránil a neustále přelézal na okolní větve, aby se k němu nikdo nedostal.
„Po několika marných pokusech hasiči vyjeli s přivezenou plošinou až nad strom, následně se jeden z nich spustil dolů, aby byl blíž k muži, který nakonec sám pomalu ze stromu začal slézat dolů,“ popsala záchrannou akci Čírtková.
Po vyšetření putoval na psychiatrii
Na zemi už byli připraveni zdravotníci, kteří silně podchlazeného muže s oděrkami na těle způsobenými poškrábáním od větví, převezli na urgentní příjem jihlavské nemocnice. Hodinu po poledni pak šestatřicetiletý muž putoval do Psychiatrické nemocnice v Jihlavě, kde ho hospitalizovali.
Jeden z policistů, který se snažil na plošině s mužem navázat kontakt, odpoledne asistoval také při jeho převozu na psychiatrii a po cestě se dozvěděl, co bylo příčinou mužova podivného chování.
„Seděl jsem uvnitř v sanitce a muž se mnou začal mluvit. Svěřil se, že v pátek večer užíval drogy a poté měl zvláštní bludy a vidiny, že ho někdo pronásleduje. Proto už někdy kolem půlnoci vylezl na strom, kde ho ráno objevil oznamovatel,“ prozradil policista z pohotovostního a eskortního oddělení.