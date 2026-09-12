Muž na Vysočině tvrdil, že nalezl v lese tělo, jednalo se o figurínu

Policie prověřovala případ, kdy muž v lese na Havlíčkobrodsku nahlásil nález torza těla. Přivolaní kriminalisté zjistili, že se jedná o figurínu. Na první pohled však připomínala skutečné ženské tělo bez hlavy. Novináře o tom informovala mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.
"Policisté figurínu z místa vyzvedli a odvezli. Chceme zamezit dalšímu šíření fámy a uklidnit všechny houbaře, že jim v dané oblasti nehrozí žádné nebezpečí," uvedla.
Zpráva o nálezu těla se objevila na sociálních sítích v pátek. Policie vypátrala autora příspěvku a požádala jej o vysvětlení události. Muž kriminalisty dovedl na místo, které se nachází v katastru Český Dvůr.