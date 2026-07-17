Muže ze Žďárska připravili podvodníci pod příslibem investic o 1,5 milionu korun

Muže ze Žďárska připravili podvodníci pod příslibem investic do různých komodit o víc než 1,5 milionu korun. Jednašedesátiletý muž zareagoval na reklamu na internetu, ještě ten den ho kontaktovala přes aplikaci WhatsApp údajná investiční poradkyně vystupující jako Karolína Bílá. Případ podvodného jednání prověřují žďárští kriminalisté, uvedla dnes policejní mluvčí Michaela Lébrová.
Údajná investiční poradkyně muže přesvědčila k zaslání vstupního poplatku. Pak ho předala další osobě, s níž jednal o investicích. Založil si také kryptopeněženku. Přesvědčili ho i k tomu, aby různé finanční částky v hotovosti předával smluvenému kurýrovi.