Muzeum si k výročí nadělilo expozici. Ukazuje Humpolecko v 19. století

Unikátní horácký kožich či sto let staré modely venkovských chalup. To jsou některé z perel právě otevřené nové expozice v Humpolci. Tu nadělilo jako dárek návštěvníkům i samo sobě humpolecké Muzeum dr. Aleše Hrdličky na Horním náměstí ke svým 130. narozeninám. Výstava ukazuje život na Humpolecku v 19. století.
foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Nová expozice zaujímá celé druhé patro muzea. „Naše muzeum bylo založeno právě před 130 lety, a tak jsme si symbolicky nadělili tento dárek,“ řekla při slavnostním otevření expozice Vendula Marešová, ředitelka Městského kulturního informačního střediska, pod které humpolecké muzeum spadá.

Expozice symbolicky začíná v předsálí upraveném do podoby dobového humpoleckého nádražního peronu. „I v tom je symbolika, protože rok předtím, než vzniklo muzeum, byla zde vybudována železniční dráha, která spojovala Humpolec s Havlíčkovým Brodem. I toto výročí jsme chtěli připomenout,“ pověděla vedoucí muzea Dagmar Kluchová.

Za pravým vstupem do expozice od „nádraží“ je instalace selské jizby z humpoleckého Zálesí. „Po podlaze a stropu se line stonek lnu a na něj navazují jednotlivá pódia se skupinami exponátů jako lupínky toho lnu. Architekt zvolil tento symbol, protože tehdy se zde široko daleko všude pěstoval len, byl obživou lidí a k Humpolecku patří,“ popsala Kluchová.

Ve střední části expozice je předěl mezi částí venkova a města, tam se nachází také malý promítací sál s animovaným filmem provádějícím po cestě venkovem do města. „Zastavíme se u továrníka Emericha Dítěte, který byl významnou humpoleckou osobností, pak jsou tam osudy člověka, jak dospěl, pracoval v soukenické továrně a byl členem spolků, kterých tehdy v Humpolci bylo mnoho,“ vysvětlila Kluchová.

Expozice obsahuje také ukázky městského bydlení, zmiňuje hrad Orlík u Humpolce a končí interiérem měšťanského pokoje.

Vyšívaný kožich nosili jen nejbohatší sedláci

V jednotlivých vitrínách jsou ukázky odívání, řemesel či dobových hudebních nástrojů. Na hudbu v úvodu otevření expozice upozornilo i vystoupení pěveckého sdružení Tucet pod vedením Petra Lysého, které zahrálo a zazpívalo lidové písně z Humpolecka.

K nejcennějším exponátům patří například autentický vyšívaný horácký kožich. „Nosili je jen nejbohatší sedláci a nosili je do roztrhání, takže se jich dochovalo velice málo. Kdo konkrétně tento kus nosil, to však nevíme. Pochází ze sbírek muzea při jeho založení v roce 1895,“ řekla vedoucí muzea Kluchová.

Z pravěku dorazil ryšavý host s piercingem, muzeum antropologie otevřelo

Unikátní jsou také sto let staré modely dobových stavení. „Některé z nich jsou pro nás o to cennější, že ty původní doma už dnes nestojí,“ upozornila Kluchová.

Novou expozici podle návrhu architekta Tomáše Bílka a studia Tbi architekti budovalo muzeum s realizační firmou od loňského února. Expozice stála osm milionů korun z rozpočtu města Humpolec s využitím dotace ministerstva kultury.

Muzeum využilo při tvorbě expozice nejen vlastní sbírkové předměty, ale i exponáty z depozitářů muzea v Havlíčkově Brodě.

