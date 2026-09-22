Muzeum ve Starém Pelhřimově má nově ve sbírkách Pražskou bibli z roku 1488

Malé muzeum Bible ve Starém Pelhřimově, místní části Pelhřimova, získalo soubor nejstarších česky tištěných biblí, včetně Bible pražské z roku 1488. Ta je nejstarším tiskem kompletního biblického textu ve slovanském jazyce, řekl ČTK vedoucí Památníku písemnictví na Moravě Jiří David. Podle Vladislava Donáta, teologa a ředitele muzea ve Starém Pelhřimově se cesta k tiskům muzeu otevřela jen díky ochotě dvou soukromých sběratelů. Majitel Bible pražské muzeum přímo oslovil.
"Byl ve věku, kdy viděl, že už asi dál nebude s touhle činností pokračovat. Jeho děti o to zájem neměly, sbírání je většinou záležitost jedné generace. Když se díval, kam ty bible prodat, co s nimi udělat, měl variantu nabídnout ji kolegovi byznysmenovi, kde věděl, že skončí maximálně v osobní kanceláři, ne-li uzavřená v trezoru. Oproti tomu u nás měl jistotu, že to bude používáno a lidé to uvidí. To byla ta hlavní myšlenka, proč oslovil nás," řekl Donát.
Bible pražská patří k nejstarším prvotiskům vzniklým na území českých zemí. "Tím vůbec nejstarší je podle aktuálního konsenzu plzeňský tisk Statut Arnošta z Pardubic z roku 1476. Dlouho se prvenství přiznávalo takzvané Kronice trojánské, jejíž vznik se však nyní usuzuje až na sklonek sedmdesátých let," uvedl David.
Vznik Bible pražské je podle něj trochu opředený tajemstvím. Shoda panuje na roce jejího vytištění. "Neznáme však jméno tiskaře. Ten se v literatuře objevuje pod označením Tiskař Bible pražské. Je od něj známo více než dvě desítky tisků, všechny jsou jazykově české. Známá jsou ale jména několika pražských měšťanů, kteří se na vydání podíleli," vysvětlil David. Kolik kusů bylo původně vydaných, odborníci jen odhadují, zřejmě několik stovek. Dochovaných exemplářů je necelá stovka. "Byť se často jedná o dochování neúplné, někdy jen fragmenty. Kompletních svazků může být sotva desetina," dodal David.
Bible pražská v Malém muzeu Bible také není úplně kompletní. "Ale u té kutnohorské je neskutečné, že je kompletní. Procházíme to vždycky stránku po stránce, děláme kompletní zápisy. V ní chybí jeden list," zdůraznil Donát. Bible z Kutné Hory je z roku 1489 a na rozdíl od pražské ji zdobí tištěné a ručně kolorované ilustrace. Doposud nejstarší knihou byla v muzeu Bible Severýnova z roku 1529. Spolu s dvěma nejstaršími tisky ve sbírce přibyla i Bible benátská z roku 1506.
Základem muzea ve Starém Pelhřimově, které vzniklo před deseti lety, bylo několik tisků, které původně vlastnil Donátův otec. Bylo mezi nimi i torzo Nového zákona z bratrské tiskárny v Kralicích nad Oslavou z roku 1601. Postupně Donát uspořádal s dalšími kolegy několik výstav včetně té, která se v roce 2013 věnovala 400. výročí vytištění poslední bible v Kralicích. Po úspěchu výstavy začal připravovat muzeum, ve kterém by mohly být bible vystavené trvale. V současnosti v něm je více než 650 vydání v 96 jazycích. K nejnovějším přírůstkům patří bible v lucemburštině. "Nevím, jestli to někdo tušil, že máme evropskou zemi, evropský jazyk, ve kterém neexistovala bible do roku 2026. Letos poprvé vyšla v lucemburštině," řekl Donát.