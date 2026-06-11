Muzeum Vysočiny Třebíč otevřelo opravenou pobočku v Jemnici

Muzeum Vysočiny Třebíč (MVT) otevřelo opravenou pobočku v Jemnici. Kvůli rekonstrukci a změně expozic za téměř 19 milionů korun byla zavřená od roku 2024. V muzeu vznikl nový výstavní prostor a přístupné je i hospodářské zázemí historického domu, kterým mohou návštěvníci projít na parkán. Hlavní myšlenkou nových expozic bylo podle ředitele MVT Michala Zábrše zohlednit blízkost Jemnice od státních hranic s Rakouskem.
"Hranice Jemnici formovaly od nepaměti. Netýká se to jen 20. století, kdy zde byla železná opona a hranice byly zavřené, ale týká se to i středověku. Bylo to jakési nárazníkové pásmo vůči rakouským vévodům. A je to třeba i hranice, přes kterou putovali Židé, když byli vyhnáni z Vídně, a usidlovali se zde. Byla tady velká židovská komunita," řekl Zábrš.
Zásadní proměnou muzea podle něj je, že získalo větší expoziční plochu, protože dřív sloužila část domu jako byt správce muzea. V nových expozicích dostala prostor více než 300 let stará slavnost Běh o Barchan uvedená v národním seznamu lidových tradic. Své místo v ní má i Kamenná panna, téměř 90 centimetrů vysoký figurální reliéf gotického původu. Pískovcová plastika, která je navzdory názvu zřejmě mužskou podobiznou, je opředená řadou pověstí. Podle jedné je to panna Jemna, která měla sestru Drozdu. Proto je Jemnice sesterským městem rakouského Drosendorfu (Drozdovic), do kterého je to asi půl hodiny cesty.
Městský dům na náměstí Svobody je součástí památkové zóny. Podle odborníků jeho historie dokládá někdejší charakter regionu, ve kterém se mísila česká, německá a židovská kultura. V 19. století patřil jemnickému starostovi a poslanci Moravského zemského sněmu a poslanci ve Vídni Ferdinandu Heidlerovi. Podle etnoložky Jany Lochmanové byl podporovatelem germanizace, zatímco jeho vnukové se stali zastánci samostatného Československa.
Heidlerova prapravnučka darovala dům městu, které v něm v 70. letech minulého století zřídilo muzeum. Později expozici jako svoji pobočku začalo provozovat MVT. Dům zůstal městský. Opravovat se začal s cílem zmodernizovat a zvětšit expozice a vybudovat návštěvnické zázemí, které v objektu nebylo.
Opravy začaly v listopadu 2024, stavební práce skončily loni na podzim. Letos se instalovala technika, mobiliář a exponáty. Obnovu muzea částečně zaplatila dotace z přeshraničního programu Evropské unie Interreg. Stavební práce vyšly na 7,5 milionu korun, vybavení, zabezpečení, audiotechnika a osvětlení stály 11,2 milionu korun.