Velké Meziříčí

Muzikanti opět zahrají dětem, obsadí Náměstí v Meziříčí

Výtěžek bude letos věnován projektu Doma je doma Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Dětský program s Tlapkovou patrolou začne dvě hodiny po poledni. Děti si ale budou moci i poté užít třeba stolní fotbal, tvoření, trampolíny či malování na obličej. Zahraje i řada kapel – například Heblo, Ukulele Troublemakers či populární Buty; ta vystoupí v 18 hodin.

Žďár nad Sázavou

Myslivci vystaví trofeje, lidé mohou okusit zvěřinu

Přehlídku trofejí zvěře, ulovené loni v honitbách žďárského okresu, si lze prohlédnout v sále budovy Hasičské pojišťovny v Komenského ulici. Výstava je otevřena v sobotu i v neděli od 8 do 17 hodin. K vidění jsou třeba parohy srnců, daňků i jelenů, rohy muflonů či „zbraně“ divočáků. Vše doplňuje prodej mysliveckých potřeb a zvěřinové kuchyně. Zájemci si také otestují svoji mušku na laserové střelnici.

Jabloňov

Na výstavu se sjedou traktory a další stroje

Letos již poosmé se koná víkendová výstava traktorů v Jabloňově na Velkomeziříčsku. Pořadatelé lákají na zhruba 140 traktorů a stabilních motorů všeho druhu. K vidění budou i historická auta a motorky. Příchozí se mohou těšit na spanilou jízdu, ukázky fungování traktorů našich předků, prodej hraček, občerstvení i na doprovodný program pro děti. Jak v sobotu, tak v neděli lze přijít mezi 9. a 17. hodinou.

Jihlava

Vycházku městem zakončí ochutnávka mrkvanců

Za humornými příběhy ze staré Jihlavy se mohou vydat lidé, jež zláká sobotní komentovaná vycházka městem. Dozví se třeba, kde byla katovna a jak to dopadlo s katem, který měl dvě manželky. A zjistí také, jak dopadl souboj mezi dvěma opilými rytíři U Zlatého lva. Procházku, určenou pro dospělé i děti, zakončí košt tradičních polenských mrkvanců. Startuje se v 10 hodin od Brány Matky Boží.

Zájemci mohou usednout za volant autobusu i tahače

Zkusit si práci šoféra mohou zájemci, kteří v sobotu 25. května mezi 10. a 14. hodinou dorazí do areálu firmy ICOM transport v jihlavské Jiráskově ulici. Lidé, již vlastí alespoň řidičský průkaz skupiny B, si řízení autobusu či tahače zkusí pod dohledem profesionálů na speciální dráze. Součástí dne otevřených dveří bude i výstava vozového parku dopravce či zpřístupnění autorizovaného servisu Mercedes-Benz.

Teslácký šotek: turisté opět vyrazí do okolí Jihlavy

Pro milovníky pěší turistiky i pro ty, co preferují jízdu na kole, je určen 43. ročník pochodu Teslácký šotek. Startuje se v sobotu 25. května od půl sedmé do 10 hodin ráno z Technologického parku Jihlava, zakončení akce je tamtéž v 17 hodin. Pro účastníky je připraveno několik tras různých délek. Pěší mohou vyrazit na túry od pěti do 40 kilometrů; počítá se i s verzí pro kočárky. Cyklisté pak mají na výběr z tras v rozmezí 18 až 62 kilometrů. V terénu si lidé budou moci navíc vyzkoušet třeba malování pravé turistické značky nebo se dozví zajímavosti o značkařské činnosti. Všichni účastníci také obdrží diplom, pití a sušenku.

Humpolec

Na hradě se utkají šermíři, zájemci si zkusí střelbu

Návštěvníci zříceniny hradu Orlík, která se tyčí na kopci východně od Humpolce, budou mít víkendové prohlídky obohacené o rytířský program plný soubojů a zápolení. V sobotu i neděli budou totiž památku okupovat šermíři ze spolku Rotenburk. Představení se odehrají vždy v 11 a 15 hodin. Zájemci si navíc vyzkouší střelbu z luku a kuše či vrhání seker. Pro nejmenší účastníky bude připraven i koutek se cvičnými zbraněmi. Vstupné za představení je dobrovolné, lidé zaplatí jen za běžnou vstupenku na hrad.

Tři Studně

Lesem bude opět znít kantáta Bohuslava Martinů

Vždy na poslední květnovou sobotu připadá jarní tradice otvírání studánek, konkrétně Barborky a Vitulky u obce Tři Studně na Žďársku. A světoznámá kantáta hudebního skladatele Bohuslava Martinů – právě s názvem Otvírání studánek – bude znít lesem i letos, a to po 14. hodině v podání sboru Continuo Pardubice. Diváci zhlédnou také pásmo Na chalupě, které předvedou folklorní soubory Bystřinka, Rozmarýnek a Dětská muzika Josefka. Bohuslav Martinů pobýval ve Třech Studních v létě 1938 na pozvání své žačky Vítězslavy Kaprálové. Dle její přezdívky Vitulka je jeden z pramenů i pojmenován.