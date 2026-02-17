Veterináři na Vysočině zjistili nákazu u divočáků. Nebezpečná je pro psy a kočky

Jana Nedělková
  10:22aktualizováno  10:22
Téměř všichni savci, kromě primátů a člověka, se mohou od divočáků nakazit takzvanou Aujeszkyho chorobou. Nemoc, postihující hlavně psy a kočky, končí vždy úhynem postiženého zvířete. Na Vysočině už veterináři zjistili několik pozitivních prasat. Samotný divočák ale jako jediný druh nákazu přežívá.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Od infekční černé zvěře hrozí riziko už jen při kontaktu s jejími tělními tekutinami. Riziko se tak týká hlavně čtyřnohých pomocníků myslivců. „Jak se pes dostane do styku s vnitřnostmi, krví, ale třeba i se slinami nakaženého prasete, je to průšvih. Stačí, aby to třeba olízl. A při nákaze to bohužel končí vždy tragicky – a to smrtí psa,“ popsal Oldřich Sedlář, dlouholetý myslivec, který je i předsedou Mysliveckého spolku (MS) Žďárské vrchy.

V této honitbě u Žďáru nad Sázavou zatím žádné divočáky s virem Aujeszkyho choroby veterináři nezjistili. Při letošním plošném testování černé zvěře ale budou i takové vzorky s největší pravděpodobností ještě postupně přibývat. Včetně Vysočiny.

Pokud mají lidé psy puštěné na volno, hrozí, že zvíře někde v křoví najde třeba uhynulý kus černé zvěře. A pokud by byl tento kus zrovna infekční, může se pes kontaktem snadno nakazit.

Luboš Pavlišhospodář mysliveckého sdružení Radostín nad Oslavou

„Pozitivních výsledků sérologického monitoringu máme v tuto chvíli na Vysočině 15, ale další průběžně přichází. Mezi honitbami s pozitivním výsledkem je například Radostín nad Oslavou či Vídeň na Žďársku,“ sdělil minulý týden Petr Vorlíček, mluvčí Státní veterinární správy (SVS).

Zmíněný monitoring se letos odehrává na území celé republiky, kdy se vyšetřuje pět procent ulovených divočáků. Další pozitivní vysočinské případy jsou například na Pelhřimovsku, několik na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku.

Myslivci jsou v pohotovosti

Ve zmíněném Radostíně nad Oslavou myslivci hned po zjištění nepříznivých výsledků informovali jak své kolegy z okolí, tak i vedení obce a nejbližších vesnic. Nemoc sice není přenosná na člověka, ale na pozoru by se měli mít třeba také běžní pejskaři.

„Pokud mají lidé psy puštěné na volno, hrozí, že zvíře někde v křoví najde třeba uhynulý kus černé zvěře. A pokud by byl tento kus zrovna infekční, může se pes kontaktem snadno nakazit,“ uvedl Luboš Pavliš, myslivecký hospodář MS Radostín nad Oslavou.

Labradora nakazil smrtelnou nemocí divočák, potvrdili veterináři

Myslivci teď podle něj musí dbát při práci v terénu se psy zvýšené opatrnosti. Týká se to jak naháněk na černou zvěř, tak i třeba dosledu poraněného kusu divočáka.

„V závěrečné fázi je nutné zamezit kontaktu s uloveným zvířetem, držet od něj loveckého psa dál. Infekce totiž hrozí nejen z krve a slin, ale pes může olíznout třeba i oko, řitní otvor,“ přiblížil Pavliš.

Pozor na krmení masem

Opatrnosti není nazbyt ani při takzvaném vývrhu, tedy vyjmutí vnitřních orgánů zvěře, a namístě jsou i hygienická opatření na straně lovců - mimo jiné použití rukavic při práci s uloveným kusem. Veterináři důrazně varují i před krmením psů, koček a dalších zvířat syrovým masem a vnitřnostmi z divočáků.

„Jelikož vysoké teploty virus spolehlivě ničí, je nutné tepelné ošetření takového masa,“ upozornil Vorlíček s tím, že prakticky ve všech případech nákazy z posledních let přišla zasažená zvířata do kontaktu s prasaty divokými - zpravidla při lovu, nebo zkonzumovala jejich tepelně neupravené maso.

Pes se nakazil pseudovzteklinou, která nejde léčit. Následuje rychlá smrt

Případů onemocnění loveckých psů Aujeszkyho chorobou, jež jsou oznámeny a následně i potvrzeny, se podle údajů SVS objevuje několik do roka. Na Vysočině je evidována například událost z roku 2021 na Havlíčkobrodsku. V záznamech se dále za poslední léta od roku 2017 opakují třeba kraje Zlínský, Jihočeský, Plzeňský či Jihomoravský.

Podle myslivců není ale třeba podléhat panice. „Upřímně řečeno, Aujeszkyho choroba tady v minulosti bývala poměrně častá, zjištěna byla také u lišek. Pokud se to pravidelně nesleduje, mnohdy tento fakt prostě ‚jen‘ nezjistíte,“ podotkl Oldřich Sedlář, který léta působil i jako jednatel žďárského Okresního mysliveckého spolku.

Pozitivní výsledek sérologického vyšetření navíc nemusí nutně znamenat, že je prase reálnou hrozbou. Ukazuje na přítomnost protilátek v krvi, což může znamenat, že divočák nemoc „pouze“ prodělal v minulosti.

Mapování celé republiky

Kolik takových divokých prasat se zhruba v tuzemsku vyskytuje, má ukázat právě letošní celoplošné testování. „Důvodem vyšetřování je zmapovaní situace, aktualizace a doplnění informací získaných z monitoringu Aujeszkyho choroby, který naposledy probíhal ve druhé polovině roku 2017. Tehdy průměrná hodnota procenta pozitivních prasat divokých byla 21,4 % v celé republice,“ vyčíslil Vorlíček.

V případě pozitivních výsledků SVS nepřijímá mimořádná veterinární opatření ani neomezuje nakládání se zvěřinou. Vydána jsou jen doporučení, jak nemoci předcházet. „Určitě to není třeba nějak dramatizovat, ale myslím, že každý, kdo má psa, bude dělat maximum, aby riziko nákazy bylo co nejmenší,“ míní Pavliš.

Při infikování pes totiž během několika dní umírá. Choroba se v první fázi projevuje neklidem, silným svěděním a až manickým škrábáním. Klinické příznaky jsou pak podobné vzteklině. K úhynu dochází většinou od šesti do 96 hodin.

