Na 14 stanicích Kraje Vysočina naměřili meteorologové rekordní teploty

Na Vysočině dnes opět 14 meteorologických stanic naměřilo rekordní teploty. Stejně jako ve čtvrtek. Nejčastěji byly překonané hodnoty z roku 1994. Nejtepleji v kraji bylo dnes v Třebíči, kde se teplota zastavila na 38,7 stupně Celsia. ČTK to sdělila Andrea Kvapilová z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.
Rekordně teplo bylo i v Moravských Budějovicích na Třebíčsku, kde dnes naměřili 37 stupňů Celsia, o 1,8 stupně víc než v roce 1994. V Kostelní Myslové bylo 37,1 stupně Celsia, což je o 4,5 stupně víc než v dosud rekordním roce 2018.
V noci na sobotu bude na Vysočině podle předpovědi meteorologů oblačno až zataženo, místy s bouřkami. Teploty klesnou na 22 až 18 stupňů Celsia, aby se v sobotu přes den dostaly na 29 až 32 stupňů Celsia. V sobotu má být v kraji velká oblačnost a spíš ráno slabší přeháňky. Odpoledne bude skoro jasno.