Na čtyřech stanicích na Vysočině padl teplotní rekord, nejtepleji bylo v Třebíči

Na Vysočině dnes teploty převýšily dosavadní rekordy pro tento den na čtyřech stanicích včetně Dukovan nebo Kostelní Myslové. Nejtepleji v kraji ale bylo v Třebíči, kde stanice zaznamenala 33,6 stupně Celsia. ČTK to sdělil Peter Hruška z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V Dukovanech se dnes teplota dostala na 32 stupňů Celsia, rekord z roku 2021 překonala o 1,5 stupně. Ve Velkém Meziříčí znamenalo dnešních 31,8 stupně Celsia pokoření rekordu z roku 2013 o šest desetin stupně. Ze stejného roku byl dosavadní rekord 30 stupňů Celsia i na stanici Sedlec, kde dnes naměřili 31,2 stupně Celsia. V Kostelní Myslové byl dva roky starý rekord 30 stupňů Celsia překonaný o dvě desetiny stupně.
V noci na sobotu bude na Vysočině jasno. Teploty klesnou na 20 až 17 stupňů Celsia, v údolích až na 15 stupňů Celsia. Jasno bude podle meteorologů i v sobotu přes den, nejvyšší teploty se dostanou na 31 až 34 stupňů Celsia. Odpoledne a večer mohou být lokálně bouřky, ve kterých naprší až 40 milimetrů.