U Velké Bíteše na D1 narazil řidič dodávky do kamionu, nehodu nepřežil

„V 08:10 jsme přijali oznámení o dopravní nehodě, která se stala na 158. km dálnice D1 ve směru na Brno,“ uvedla Čírtková. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému.
Řidič dodávky z neznámých příčin narazil do zadní části kamionu a utrpěl těžká zranění, kterým podlehl. V autě cestoval sám.
Dálnice byla na nezbytně nutnou dobu pro přistání vrtulníku uzavřena, v současné době je s opatrností průjezdný levý jízdní pruh.
„Obracíme se na řidiče, aby místem projížděli se zvýšenou opatrností a věnovali se řízení svého vozidla, aby nedošlo k nějaké další nehodě,“ uvedla Čírtková. Nehodu vyšetřují policisté z dálničního oddělení Velký Beranov.
