Na D1 u Velké Bíteše ráno zemřel řidič dodávky, která narazila do kamionu

Na dálnici D1 u Velké Bíteše na Žďársku dnes ráno narazila dodávka do stojícího kamionu. Řidič dodávky havárii nepřežil. Nehoda se stala ve směru na Brno, sdělila ČTK mluvčí policie Dana Čírtková.
"V 08:10 jsme přijali oznámení o dopravní nehodě, která se stala na 158. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno," uvedla Čírtková. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
Pětačtyřicetiletý cizinec, který řídil dodávku s přívěsem se zahraničními převozními značkami, se z neznámých příčin nevěnoval řízení. Narazil do zadní části nákladní jízdní soupravy, která na místě stála kvůli pomalu jedoucí koloně. V dodávce cestoval sám.
Kvůli přistání záchranářského vrtulníku byla dálnice přechodně uzavřena, poté byl provoz obnoven, nejprve jedním pruhem. "Havarované dodávkové vozidlo tvořilo překážku, proto policisté cestou správce komunikace nařídili jeho odtah," doplnila mluvčí. Nehodu vyšetřují policisté z dálničního oddělení Velký Beranov.