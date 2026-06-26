Na Dalešickou přehradu se v sobotu vrátí vodní záchranáři. Svůj nástup uspíší i kvůli dřívějšímu začátku letních prázdnin. Obvykle na bezpečnost rekreantů dohlížejí až od července. ČTK to řekl Petr Němec, předseda Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Třebíč, která má své stanoviště na břehu přehrady v autokempu Wilsonka.
„Budeme začínat v sobotu. Primárně budeme mít školení, ale lidi (záchranáři) tam budou. Nastartujeme prostě dřív, protože lidí je v kempu dost, takže není důvod čekat,“ řekl Němec. Za dva měsíce se podle něj na stanovišti první pomoci vystřídá asi 25 záchranářů. Jejich služba je čtyřiadvacetihodinová, ve směně jsou tři až čtyři. „Máme na pomoc kolegy i z ostatních organizací. Letos jsou z Jablonce nad Nisou a Prahy 6,“ řekl Němec.
Když je potřeba, musejí se záchranáři vydat na pomoc do dvou minut. Nezasahují jen se člunem na vodě nebo v kempu, ale s terénním autem, ve kterém je i přenosný defibrilátor, jsou schopni vyrazit na pomoc také do okolí přehrady. "Třeba v takových Hartvíkovicích budeme určitě rychleji než sanitka. Takže k závažnějším stavům stylu kolapsů nebo srdečních zástav jedeme hned,“ uvedl Němec.
O prázdninách vodní záchranáři běžně pomohou více než 200 lidí. „Někdy jsou to závažnější věci, někdy chodí lidé spíš kvůli bodnutí vosou nebo s klíštětem a dalšími drobnostmi. Tonoucích je samozřejmě míň, ale do naší práce se řadí i technické zásahy, když jedeme třeba kvůli tomu, že je tam rozbitý člun,“ popsal práci vodních záchranářů Němec.
Vodní záchranáři slouží bezplatně. Náklady na dvouměsíční provoz stanoviště jsou asi 100.000 korun, které poskytuje Hasičský záchranný sbor ČR. Od roku 2019 mají záchranáři na Dalešické přehradě k dispozici novou základnu, automobil i loď. "Časem by se nám líbilo i vlastní molo, ale není tam na to úplně moc místa a zatím ani financí,“ dodal Němec.
Vodní dílo Dalešice se na řece Jihlavě začalo budovat v roce 1970 jako zásobárna technologické vody pro dukovanskou jadernou elektrárnu. Dnes patří k významných rekreačním oblastem. V provozu je tam i lodní doprava.