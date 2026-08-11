Na debaty žurnalistické školy v H. Brodě přijedou i Jindřich Šídlo a Petr Dvořák

Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě se v příštím týdnu zúčastní pět desítek studentů z Česka, Slovenska a Ukrajiny. Vyzkouší si novinářskou práci a setkají se s osobnostmi médií. V debatách, které budou volně přístupné veřejnosti, vystoupí například bývalý generální ředitel České televize Petr Dvořák a novináři Jindřich Šídlo, Kristina Ciroková, Apolena Rychlíková a Josef Pazderka. ČTK to dnes sdělila ředitelka školy Monika Brothánková.
Letošní 22. ročník žurnalistické školy bude od 16. do 22. srpna. Kurz je určený mladým lidem studujícím na středních a vysokých školách. "Chceme studentům ukázat žurnalistiku v celé její šíři a umožnit jim diskutovat s lidmi, kteří mediální obsah každý den tvoří. Letošní program propojí veřejnoprávní média, data, investigaci, sport, podcasty i sociální sítě," uvedla Brothánková.
Debaty budou v Klubu Oko od pondělí do pátku. Úvodní v pondělí bude o médiích veřejné služby. Povede ji novinář a mediální analytik Filip Rožánek. Kromě Dvořáka a Šídla přijede i bývalý generální ředitel veřejnoprávní televize a rozhlasu na Slovensku Ľuboš Machaj. V úterý se účastníci školy setkají s datovými novináři a sportovními komentátory. O den později bude po promítání filmu Pan Nikdo proti Putinovi debata s tvůrci podcastu Na Východ Josefem Pazderkou a Ondřejem Soukupem z Českého rozhlasu.
Ve čtvrtek se Kristina Ciroková, Barbora Loudová a Apolena Rychlíková zaměří na trendy investigativní žurnalistiky. Páteční odpoledne bude patřit youtuberovi Lukefrymu, program pak uzavře beseda věnovaná novinářkám Rádia Svobodná Evropa. Podrobnosti jsou na webu školy.
Žurnalistickou školu pořádá obecně prospěšná společnost Centrum Vysočina. Účastníci kurzu budou pracovat v pěti skupinách podle typu média - televize, rozhlas, tisk, digitální média a tiskový mluvčí. Budou psát, točit televizní a rozhlasové reportáže nebo tvořit on-line obsah.