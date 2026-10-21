Na Havlíčkobrodsku je jistá změna starostů v Ledči, Přibyslavi a v Lipnici

Ve městech na Havlíčkobrodsku už je jistá výměna starostů v Ledči nad Sázavou, Přibyslavi a Lipnici nad Sázavou. Dosavadní starostové už před volbami řekli, že znovu kandidovat na tento post nechtějí a dnes to ČTK potvrdili. Naopak v Havlíčkově Brodě bude opět na starostu navržený občanský demokrat Zbyněk Stejskal. Vyplývá to z koaliční dohody, která byla uzavřena v úterý.
V Havlíčkově Brodě s 23.500 obyvateli se vítězná ODS dohodla na spolupráci s kandidátkou ANO a Ženy za Brod, KDU-ČSL a Městem moderně (TOP 09).
V Ledči nad Sázavou končí nezávislá Hana Horáková. Starostkou se stala v lednu 2022 za Zdeňka Tůmu ze stejného sdružení, který zemřel. "Já jsem deklarovala dopředu, že nebudu obhajovat," řekla ČTK. Na kandidátce Sdružení nezávislých pro Ledeč, která získala čtyři mandáty, byla na šestém místě a do zastupitelstva nepostoupila.
Volby v tomto pětitisícovém městě vyhrála kandidátka iLedeč, bude mít sedm zastupitelů z 15. Na starostku navrhne Jarmilu Frantlovou, která kandidátku vedla. Je učitelkou v mateřské škole. Místostarostou by měl zůstat Michal Simandl za Zelenou pro Ledeč. Zastoupení v radě budou mít i zbylá dvě uskupení. "Férově a otevřeně jsme dokázali postavit silnou skupinu, která bude hájit zájmy města," uvedla iLedeč na facebooku.
Radnici čtyřtisícové Přibyslavi vedl tři volební období, tedy 12 let, Martin Kamarád (ODS). O tom, že se už o místo starosty ucházet nebude, mluvil dlouho před volbami. Kandidoval na druhém místě, i tak dostal na kandidátce ODS nejvíc hlasů. Strana ale oslabila, nově bude mít tři mandáty z 15. Vyhrála kandidátka Za vás, za Přibyslav s šesti mandáty. "Teď ctíme právo vítěze vyjednávat," řekl Kamarád k situaci po volbách.
Lipnici nad Sázavou s 650 obyvateli, nejmenší město na Vysočině, vedl dvě volební období Zdeněk Rafaj. Lidé tam teď vybírali ze dvou kandidátek nestraníků. Vítězný Lipnický kopec bude mít v devítičlenném zastupitelstvu šest lidí. Šestašedesátiletý Rafaj byl na této kandidátce na posledním místě, přesto dostal nejvíc hlasů. "My jsme v předvolebním materiálu dali všem voličům na vědomí, že já už z vlastní vůle starostování věším na hřebík a že kandidátkou na starostku je paní Jana Brunerová. Ta dohoda platí," řekl Rafaj. Dodal, že by chtěl v životě stihnout ještě jiné věci. Jako místostarosta by měl pokračovat kastelán hradu Lipnice Marek Hanzlík ze stejné kandidátky.
V Chotěboři vyhrála Naše Chotěboř starosty Ondřeje Kozuba (ODS). Ve Světlé nad Sázavou dostala kandidátka KDU-ČSL a nezávislých vedená starostou Františkem Aubrechtem (nestraník) druhý nejvyšší počet hlasů. Výsledky jednání o novém obsazení pozic na těchto radnicích zatím nejsou zveřejněné.