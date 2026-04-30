Na Havlíčkobrodsku mohou lidé vyzkoušet kolikrát vyjdou na vrch Melechov

Na Havlíčkobrodsku si mohou lidé vyzkoušet, kolikrát za den vyjdou na Melechov, který je s nadmořskou výškou 715 metrů nejvyšším vrchem okresu. Akce nazvaná Kolikrát si dáš Melechov? bude 16. května. Uskuteční se podruhé. Loňského nultého ročníku se zúčastnilo pět desítek lidí, řekl ČTK organizátor Zdeněk Neubauer.
Na trase dlouhé devět kilometrů je převýšení 360 metrů. "Startuje se dole u lávky na Stvořidlech," uvedl Neubauer. Naproti je u Sázavy vlaková zastávka. Účastníci půjdou po turistických cestách. Kdo bude zkoušet, kolikrát by kopec zvládnul vyjít, si nahoře potvrdí výstup na kontrolním stanovišti. "Někdo si to třeba udělá jen jako pěkný výlet," řekl.
Loňský vítěz vyšel na Melechov šestkrát, v součtu nachodil přes 50 kilometrů. Zúčastnily se ale také rodiny s dětmi, kopec zvládla i šestasedmdesátiletá turistka. Akce bude od 8:00 do 17:00, pozvánka je na facebooku.
Kopce na Vysočině lákají k soutěžím a závodům i jinde. Ve Ždárských vrších se v září koná pochod či běh s cílem vystoupat za 24 hodin na co největší počet osmistovkových vrcholů. Vzdušnou čarou měří trasa mezi 16 vrchy přes 44 kilometrů. Start i cíl je v Krátké u Sněžného. První ročník se podle webu akce konal v roce 2012.
Na kopce zve letos podesáté oddíl VHT Počátky na Pelhřimovsku. Účastníci si vystoupané výškové metry načítají celý rok, výstupy registrují přes mobilní webovou aplikaci. Smyslem podle organizátorů není lámat rekordy, ale motivovat co nejvíc lidí ke zdravému pohybu a k tomu, aby se do přírody vraceli opakovaně. Výkony se teď načítají z 18 kopců. Mezi nimi je i nejvyšší vrch Českomoravské vrchoviny Javořice s 837 metry. Aktivních sportovců je letos zatím okolo 110.
Celoroční závod se nejdřív týkal Javořice. Organizátoři později přidávali další vrcholy, například i u Třeště, což znovu oživilo zájem lidí. Mohou chodit na oblíbené kopce, které mají blízko a mohou je různě kombinovat, uvedl Pavel Komín z oddílu. Od roku 2023 je závod propojený s ekologií. Za každých 1000 výškových metrů závodníka vysadí oddíl jeden strom. Do konce loňska jich bylo přes 3500, za letošek je už jistých dalších 270 sazenic.
Oddíl pořádá podesáté také extrémní noční závod Javořická padesátka, start ze Světlé pod Javořicí letos bude 7. srpna.