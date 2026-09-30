Na Jihlavsku dnes hořel les, s hašením pomáhal vrtulník

U Hodic na Jihlavsku dnes hořel les. Plameny zasáhly asi dvouhektarovou plochu, sdělila mluvčí hasičů Petra Musilová. Požár se podle ní podařilo dostat pod kontrolu přibližně po třech hodinách.
Požár u Hodic ohlášený před 14:30 se podle mluvčí rozhořel na stejném místě, kde hořelo i v úterý odpoledne. Hasiči dnes vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. K hašení povolali také vrtulník, který se na místo vracel 26krát. Požár hasiči lokalizovali před 17:30. Před 18:00 skončilo letecké hašení.