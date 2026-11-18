Na Jihlavsku vznikla občanská iniciativa Polensko proti větrníkům. Mezi deseti zakládajícími subjekty jsou kromě čtyř obcí zemědělci a myslivci. Jde o území, ve kterém byly letos usnesením vlády vymezeny dvě akcelerační oblasti, v nichž má být povolování větrných elektráren rychlejší a jednodušší. S dalšími obcemi chce iniciativa jednat. Veřejnost, která přišla na dnešní ustavující schůzi v Dobroutově u Polné, zaplnila sál kulturního domu.
K iniciativě přistoupily obce Dobroutov, Záborná, Poděšín a Brzkov. "Naším cílem je, abyste o těch věcech, co se tady postaví nebo nepostaví, rozhodovali vy, aby se o tom nerozhodovalo v Praze," řekl právník Luboš Kliment přítomným. Účelem platformy je dlouhodobě podporovat a koordinovat společné aktivity. "Usiluje o zachování klidu, zdraví, krajinného rázu, životního prostředí a kvality života na Polensku," uvedl.
Kliment už spolupracuje s obcemi okolo Dolní Cerekve na Jihlavsku, které se brání možnému umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Je to lokalita Hrádek, jedna ze čtyř v Česku zvažovaných pro úložiště. Dřív také pomáhal obci Brzkov, jež byla proti aktivitám, které by tam mohly vést k těžbě uranu.
"Obec Záborná má katastr zhruba 640 hektarů a do tohoto katastru nám úředník namaloval dvě akcelerační zóny. To znamená prakticky zánik rozvoje obce," řekl starosta Vlastimil Částka (nestraník). Míní, že by tamní lidé kvůli větrníkům přišli také o místa na vycházky. "Protože nevěřím, že by se někdo chtěl procházet pod vrtulemi, které mu budou svištět nad hlavou," uvedl.
"My se chystáme podat žalobu proti těm akceleračním oblastem," řekl sekretář iniciativy Dalibor Stuchlík. Upřesnil, že jde o oblasti Dobroutov a Záborná. Uvedl, že v republice nebudou sami, uvažují o nich i jiné obce.
Některé žaloby už byly k Nejvyššímu správnímu soudu podány. Vláda v červenci schválila akcelerační zóny v menším rozsahu, než předpokládal plán připravený minulým kabinetem. Ze 49 oblastí určených pro větrné elektrárny jich je deset na Vysočině.
V řadě obcí na Vysočině se převaha obyvatel vyjádřila v anketách nebo místních referendech proti stavbě větrníků, včetně Polné, která také spadá do obou výše zmíněných akceleračních zón. Někde by naopak lidem větrníky nevadily. Například obyvatelé Věžničky u Polné před rokem v referendu souhlasili se stavbou větrné elektrárny, pokud bude ve vlastnictví Energetického společenství Jamensko, jehož je Věžnička zakládajícím členem. I tato obec je v akcelerační zóně.
Na území Vysočiny bylo zatím postaveno sedm větrných elektráren, poslední v roce 2009. Dva větrníky jsou u Věžnic blízko Polné.