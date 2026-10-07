Na letošní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě se přihlásilo 159 vystavovatelů

Na letošní Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, který bude 16. a 17. října, se přihlásilo 159 vystavovatelů. Podle ředitelky veletrhu Markéty Hejkalové bude příležitostí také k prezentaci autorů, kteří si své knihy vydávají sami.
"Veletrh může nabídnout i knihy, které se nevyskytují běžně v knihkupecké síti. To může být pro návštěvníky zajímavé. Dnes není problém objednat si knihu třeba z druhého konce světa, ale musíte se o ní dozvědět. A to překvapivě není tak jednoduché. Zatímco když veletrh začínal, byl informací zoufalý nedostatek, teď je jich až moc a my se v tom informačním moři někdy ztrácíme. Na veletrhu mají návštěvníci příležitost poznat nové nakladatele, nové autory a zjistit, že někdo vydává knihy, které by je třeba zajímaly," řekla Hejkalová.
Veletržním prostorem bude jako každý rok kulturní dům Ostrov. Část doprovodného programu letošního 36. ročníku bude hostit sousední krajská knihovna. Při besedách a autorských čteních se představí téměř 100 spisovatelek a spisovatelů. Nebudou chybět ani ilustrátoři, překladatelé a další tvůrci knih.
Se dvěma programy v Havlíčkově Brodě vystoupí překladatel Martin Hilský, který na veletrhu několik let nebyl. Tentokrát bude mít přednášku o dramatu Romeo a Julie a představí esejistickou knihu Vykloubený čas. Hosty veletrhu budou také herečka Magda Vášáryová, spisovatelka Alena Mornštajnová nebo spisovatel Michal Viewegh.
S veletrhem je spojená i soutěž o nejkrásnější knihy. Přihlášených je 76 titulů od 47 nakladatelů. Podruhé bude součástí zahajovacího programu také ocenění za knihu o svobodě, kterou předá předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Loni, kdy byla cena novinkou, ji získal Petr Třešňák za knihu Důstojnost zabývající se životem lidí s intelektovým postižením a poruchami chování.