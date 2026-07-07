Na Lipnici začne ve čtvrtek festival Taneční Lipnice

Na hradě v Lipnici nad Sázavou ve čtvrtek začne čtvrtý ročník festivalu Taneční Lipnice. Poprvé je jeho součástí taneční škola i možnost účinkování veřejnosti. Taneční vystoupení i doprovodný program jsou naplánované i na pátek a sobotu, řekla ČTK za pořádající soubor současného tance 420People Aneta Jochim.
Festival ve čtvrtek večer zahájí improvizované taneční představení s živou hudbou Open impro jam session. "Veřejnost se může zapojit tancem i hrou na hudební nástroje. Zapojí se do něj i tanečníci naší taneční školy," řekl Jochim. Čtvrteční program začne v 19:00.
Taneční škola je určená profesionálům i laikům se zkušeností s tancem. Cílem lektorů je účastníky posouvat jako celou skupinu, ne pouze rozvíjet jejich individuální dovednosti. "Není to o tom, předvádět tam svoje taneční ego, jde spíš o to navnímat prostor i ostatní lidi a posouvat se tak, jako když se pracuje v tanečním souboru," uvedla Jochim.
Účastníků kurzu je deset. Lekce vedou tanečníci Filip Staněk, Eliška Jirsová a Veronika Tököly a umělecký šéf souboru a choreograf Václav Kuneš. "Nesměřuje to k žádnému představení nebo výsledku, ale (účastníci) prohlubují současný tanec a zároveň je naši tanečníci učí repertoár našeho souboru," řekla Jochim. Lekce začaly už v pondělí a potrvají do soboty. Odehrávají se přímo v sále hradu Lipnice, denně se konají tři tréninkové bloky. Sousední sál pak poslouží pro festivalová vystoupení.
Páteční večer nabídne nejnovější představení Václava Kuneše s názvem Smoke and mirrors tvořené sólovým tanečním vystoupením v doprovodu flamenco kytary. V sobotu představí choreografka Simona Machovičová voji choreografii Pulps, duet tanečníků Simony Machovičové a Matyáše Ramby za hudebního doprovodu Václava Havelky.
Pro úplné taneční amatéry bude v sobotu odpoledne připravená taneční dílna vedená choreografem Kunešem. V doprovodném programu jsou také koncerty na lipnickém náměstí. "V pátek to bude hudebník Václav Havelka a v sobotu kapela All Mad Here," dodala Jochim.