Na náměšťské vrtulníkové základně je vyšší provoz kvůli výcviku pilotů z Čáslavi

Na základně vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku začal tento měsíc výcvik pilotů letadel L-159. Podzvukové letouny se tam přesunuly se tam z domovského čáslavského letiště, kde začala rekonstrukce. Aktuálně létají v pondělí odpoledne a od úterý do čtvrtka přibližně mezi 10:00 a 21:00. Podle zadaných úkolů se časy mohou měnit. Na letiště u Náměště dojíždí pouze personál potřebný pro letecký výcvik. Zázemí, včetně simulátorů pro piloty, dál funguje v Čáslavi. Novinářům to dnes řekl velitel 21. základny taktického letectva Čáslav Milan Nykodym.
"Oproti tomu co je tady zvykem, je to naše létání intenzivnější," uvedl Nykodym. Letadla jsou zpravidla ve vzduchu 40 minut až hodinu, mezi lety je hodina příprav na další vzlet. Podotkl, že koncept vrtulníkového létání je trochu jiný. Obyvatelé v okolí nejsou na nově zavedený provoz zvyklí. "Doufejme, že si to všechno nějak sedne," řekl Nykodym. Zároveň uvedl, že sám se vrací na náměšťské letiště v podstatě jako domů. "Protože jsem tady jako poručík začínal po škole na stopadesátdevítkách, takže i ty stopadesátdevítky tady není nic nového," řekl.
Velitel 22. základny vrtulníkového letectva Petr Slíva považuje u této spolupráce za přinos to, že prověří schopnosti náměšťské základny hostit další letku. "Pro nás je to vítaný výcvik," uvedl.
Kvůli snížení hlukové zátěže létají L-159 pokud možno ve vyšších výškách a odlétají do míst, kde měly výcvik i dřív. Stížnostem na hluk se základna věnuje, řekl Slíva. Informace pro veřejnost zveřejňuje základna na webových stránkách, pořádá pravidelná setkání se starosty okolních obcí. "Kde vysvětlujeme charakter provozu, to, co můžeme udělat ke snížení hluku a úroveň hluku, které se bohužel nejsme schopni vyvarovat," uvedl.
Výluka na letišti v Čáslavi kvůli jeho modernizaci za víc než pět miliard korun začala letos v dubnu, skončit by měla na podzim 2028. Letouny se přesunuly na záložní letiště, JAS-39 Gripen do Pardubic a L-159 do Náměště. Z celkových 24 strojů L-159, které má čáslavská základna ve výzbroji, jich je teď v Náměšti 16.
Letouny by standardně neměly létat od soboty do neděle. Časy vzletů se budou měnit, například kvůli požadavkům na noční výcvik. Největší změnou pro personál čáslavské základny je to, že kvůli přejíždění na náměšťskou základnu nemohou být večer doma. "Máme vymyšlený systém rotací. Jak piloty, tak techniky střídáme," uvedl Nykodym. Létají také v delších směnách, aby pak mohli být déle s rodinou. Jinak je podle něj provoz víceméně srovnatelný s domovskou základnou.
Letouny z čáslavské základny spolu s další leteckou technikou mohou zájemci vidět 16. května, kdy bude na náměšťském letišti den otevřených dveří s názvem Letecký den 2026.